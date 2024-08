Oslavte s iStores.sk otevření jeho další prodejny parádními slevami na Apple!

Komerční sdělení: Slovenský iStores bude mít již v pátek 16. srpna/augusta další důvod k oslavám. V 9:00 totiž otevře brány svého nového obchodu v OC Zemplín Michalovce coby své 16. prodejny na Slovensku. A vy byste měli být rozhodně u toho, protože bude rozhodně o co stát!

Jak již bývá u podobných akcí zvykem, připravil si iStores parádní doprovodné akce ve formě slev, díky kterým bude možné například iPhony koupit od 544 €, iPady od 315 €, Apple Watch od 229 €, Macy od 777 € a AirPods od 99 €. Samozřejmostí je pak možnost nákupu na splátky či půjde ušetřit i skrze výkup vašeho starého zařízení. Nákupem navíc získáte možnost zapojit se do soutěže o jednu ze tří 100€ poukázek na další nákup. Zkrátka a dobře, bude rozhodně o co stát!

Jediné, na co je třeba myslet, je to, že akce bude platit v pátek jen při osobním nákupu na prodejně OC Zemplín Michalovce. Navíc lze nakoupit jen do vyprodání skladových zásob, takže s nákupem rozhodně neotálejte.

Více informací o otevíračce naleznete zde