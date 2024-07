Steve Jobs vás provede prvním Apple Storem na světě

Psalo se datum 13. května 2001, když společnost Apple otevřela svůj první kamenný obchod Apple Store. Do té doby bylo možné její produkty koupit pouze u prodejců. Od tohoto data se začal počet obchodů Apple Store rozšiřovat po celém světě až do dnešního počtu 530 obchodů. Ačkoli obchod na následujícím videu prezentuje pouze Steve Jobs, ve skutečnosti byl vznik Apple Store prodejen zásluhou především Rona Johnsona, který později vytvořil také Genius Bar a další věci, které jsou dnes pro Apple Store prodejny typické. Pokud jste tedy stejně jako většina našich čtenářů neměli možnost v roce 2001 navštívit první Apple Store na světě, dnes se na něj můžete podívat v následujícím videu a sami uvidíte, že se toho, co se zásadních věcí jako rozdělení podle sekcí a tak podobně týká, příliš nezměnilo ani po dlouhých 23 letech. Koncept Apple Store je zkrátka velmi funkční a není potřeba do něj nijak dramaticky zasahovat.