Bill Gates přiznal: Steve Jobs mi doporučil LSD, abych byl lepší v designu!

​V nedávném rozhovoru v pořadu The Tonight Show s Jimmym Fallonem se Bill Gates podělil o zajímavou historku ze své minulosti, která se týká jeho vztahu se Stevem Jobsem. Gates prozradil, že Jobs mu kdysi navrhl, aby vyzkoušel LSD, s tím, že by to mohlo zlepšit jeho smysl pro design produktů. Gates na to reagoval s humorem, že zřejmě dostal špatnou dávku, tu zaměřenou na kódování, zatímco Jobs měl tu na design a marketing. Bill Gates tak prozradil další detail ze vztahu mezi ním a Steve Jobsem. I když obě technologické ikony stály defakto proti sobě, měli k sobě obrovský respekt a oba dobře věděli, v čem viniká ten druhý.

Gates uznával vždy Jobse za jeho přístup k designu, marketingu a detailům. Právě tyto vlastnosti se odrážely v produktech, které Apple uváděl na trh. Gates také otevřeně hovořil o svých zkušenostech s LSD a marihuanou během mládí. Přiznal, že tyto experimenty nebyly motivovány hlubším zájmem, ale spíše snahou zapadnout a být vnímán jako „cool“. Nakonec však dospěl k závěru, že tyto látky mu nevyhovují, protože narušují jeho schopnost logického myšlení, což je pro něj klíčové.