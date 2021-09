Nejlepší animáky na Voyo nejen pro nejmenší

Na Voyo jsou k vidění tisíce filmů, včetně populárních animáků, které s oblibou sledují všichni členové rodiny. Jaké filmy tohoto žánru jsou na Voyo nejpopulárnější?

Příšerky z vesmíru

Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů. Tři ufonští kamarádi si na něm naladí vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální masážní matrace za tu nejlepší cenu. Je báječná a musejí ji mít. Rozhodnou se, že si ji pořídí a potají se k nám vydají v létajícím talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají.

Luis je pozemský kluk, trochu samotář a díky tátovi v mimozemskou inteligenci vždycky věřil. Jednoho dne z okna uvidí létající talíř. Podivně kličkuje, dělá výkruty a nakonec to napálí do stromu kousek od jeho domu. Potkává bláznivou trojku ufonů a hned je mu jasné, že s nimi bude zábava. Jeden se tváří jako velitel, ale myslí jen pár minut dopředu, druhý vyhrožuje, že všechny okolo promění, i když to neumí, a třetí je poživačný milovník života a žen z jakékoliv galaxie. A všichni se umí proměnit, v co chtějí. Potrhlí ufoni Mog, Nag a Wabo se s člověčím klukem Luisem dají dohromady a společně rozjedou velkolepé dobrodružství galaktických rozměrů. Potřebují získat vysněnou matraci, poradit si s ředitelkou internátní školy, zkusit nezanechat za sebou úplnou paseku a taky se nějak musí dostat ze Země. A všechny nakonec čeká velké překvapení.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

Také slavná britská ovečka z plastelíny se potýká s vetřelci z vesmíru. Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie. Zatímco na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce s geniálními nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi záchrany malé návštěvnice před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující, dojemné sci-fi dobrodružství z Mossy Bottom Farm až do hlubokého vesmíru. Cesta tam vede skrz automyčku!

Autopohádky

Pro skvělé animáky netřeba chodit za Disneyem, nebo do Pixaru. Česká animační škola se po právu těší celosvětovému respektu a na slavnou tradici české animované tvorby navazuje celovečerní povídkový film Autopohádky. Ten je sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá z pohádek je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. První epizoda inspirovaná Pohádkou o princezně, která se nesmála, je animována poloplastickou technologií. Režisérem této povídky je Břetislav Pojar a výtvarníkem Pavel Koutský. Druhý příběh využívá klasickou animaci loutek. Výtvarníkem a režisérem je Michal Žabka a příběh o Víle a účetním je zábavný pro děti a poučný pro tatínky. Třetí část je animovaná velmi neobvyklou technologii papírové ploché loutky v reálném prostoru. Výtvarníkem je Bára Dlouhá a režisérem František Váša. Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce je známý, jeho nová interpretace ve světě kol a motorů je však naprosto nová. Čtvrtá epizoda se odehrává v nedaleké budoucnosti. Režisérem hraných předělů je Jakub Kohák a vypravěčem je zpěvák skupiny Chinaski Michal Malátný.

Čtyřlístek ve službách krále

A v Česku zůstaneme i u posledního tipu. Konkrétně u klasiky, kterou zná a miluje už několikátá generace dětí – u Čtyřlístku. Malý výlet do Prahy nabídne slavné čtveřici úžasné setkání – na Karlově mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede do podzemních chodeb pražského Hradu, kde se setkají se samotným císařem Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulosti do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které usiluje proradný alchymista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitelných střetů, konfliktů a peripetií, Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou i na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek, kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy i nečekané překážky a nezachránil nejen císaře, korunovační klenoty ale i celou zeměkouli od návratu do doby ledové. Své hlasy Čtyřlístku a dalším postavám propůjčila herecká esa jako Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, Ondřej Brzobohatý, Jiří Lábus, nebo Vladimír Brabec.

