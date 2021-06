Městečko Schitt’s Creek dorazilo exkluzivně na videoportálu VOYO

Kanadský komediální seriál Městečko Schitt´s Creek získal v 72. ročníku cen Emmy devět zlatých sošek, včetně té za nejlepší seriál. Ceny Emmy se v loňském roce (29.března 2020), jako vše konaly online a tvůrci a herci si ocenění přebírali online ze svých gaučů, ale například tvůrci sitcomu Schitt’s Creek sledovali udílení společně v rouškách v salonku v Torontu. Ceremoniál se tak podle AP de facto konal na 130 místech v desítce zemí. Na jevišti v hale v Los Angeles, odkud se ceremonie přenášela v přímém přenosu, se objevilo jen několik celebrit, které vyhlašovaly vítěze. Jako první to udělala herečka Jennifer Anistonová, která virtuálně předala cenu za nejlepší herečku v komediální sérii Catherine O’Haraové. Za sitcom o zkrachovalé zámožné rodině nucené přestěhovat se do zapadlého městečka Schitt’s Creek dostali cenu i jeho tvůrci otec a syn Eugene a Daniel Levyové za hlavní a vedlejší mužskou roli.

Chcete vidět netradiční zajímavou komedii? Městečko Schitt’s Creek to rozhodně splňuje. Děj sleduje příběh zbohatlické rodiny Roseových, která se ze dne na den ocitne na mizině. Přepychový dům, značkové oblečení, šperky, záplava peněz drahé večírky a auta – to všechno je pryč. Zbylo jim pouze malinké městečko Schitt’s Creek, které kdysi John, hlava rodiny, koupil jako vtip. Nyní se celá rodina se svými několika málo drobnostmi stěhuje do podřadného motelu ve svém městě, kde se postupně setkává s místními občany, kteří nevěří vlastním očím – Roseovi jsou vskutku unikát. Manželé Johnny a Moira a jejich dospělé děti David a Alexis zažívají jeden šok za druhým. Představte si, že jste celý život žili v přepychu, vše za vás dělal najatý personál a najednou čelíte reálnému životu. Jak to asi dopadne?

Městečko Schitt’s Creek je opravdu výjimečný kousek. Doma v Kanadě sklidil obrovský úspěch a je tam řazen mezi nejpopulárnější seriály. Nakonec dobyl i amerického diváka a teď má šanci i český divá, který ho už brzy najde na videoportálu Voyo. Stejně jako u nás máme rodinou dvojici Jana a Zděňka Svěrákovi i Kanada je má. Jsou to tvůrci seriálu Eugene a Daniel Levy, kteří si zahráli i hlavní mužské role v seriálu. Rodinný byznys doplňuje herečka Sarah Levy, která ztvárňuje místní servírku Twylu. I když postavy působí na první pohled jako povrchní karikatury, čím déle s nimi jste, tím více si uvědomujete, že opak je pravdou. Během šesti serií tedy poznáte městečko i jeho nechtěné obyvatele a rozhodně to budete sát za to.

