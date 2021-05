Nejlepší severské kriminálky na VOYO

Severské krimi je velice populárním žánrem ukazují to nejen prodeje knih severských autorů, ale také stoupající obliba severských kriminálek. To ukázal například seriál Most, který videoportál Voyo ve své knihovně také exklusivně nabízí. Pojďme se proto nyní společně podívat na to, jaké severské kriminálky VOYO nabízí a jaké již brzy nabídne.

Očitý svědek

Norská kriminálka Očitý svědek je napínavý thriller s rychlým a překvapivým spádem z pohledu dvou dospívajících chlapců. Pochází z tvorby scénáristy Jaral Emsella Larsena, který je autorem desítky severských seriálů. Některé jsou ověnčeny například cenou Emmy a několik z nich se dočkalo i remaků. Jako právě Očitý svědek, který je již kompletně na videoportálu Voyo.

Pro českého diváka novinka Očitý svědek – pojednává o chlapcích Henningovi a Philipovi, spolužácích, sousedech, kteří se tajně setkají v noci ve staré pískovně u malé obce Mysen poblíž švédských hranic. Oba jsou k sobě navzájem přitahováni, ale jejich pokoutní schůzka je dramaticky přerušena příjezdem auta se čtyřmi muži. Z bezpečí svého úkrytu se chlapci stanou svědky toho, jak se pátý muž osvobodí ze zajetí v kufru vozu a postřílí své únosce. Vrah objeví jejich skrýš, i přestože stanou tváří tvář vrahovi, Henningovi se podaří muže omráčit a oba uprchnou. Rozhodnou se nikomu nic neoznámit, chtějí utajit především svůj milostný vztah. Místní policejní komisařka Helen Sikkelandová, která je zároveň Philipovou pěstounkou přebírá vyšetřování zločinu. Na povrch začnou prosakovat další informace a zdá se, že se jedná o mnohem větší problém, a hlavně mnohem více vražd. Oba chlapci se nakonec dostávají do programu na ochranu svědků. Bohužel se zdá, že ani to jim nepomůže chlapci jsou i přesto ve velikém nebezpečí.

The Level/ Dvojí tvář

Dvojí tvář neboli v originále The Level je britské kriminální drama. Šesti dílná série v hlavní roli s policistkou Nancy, která se hned na začátku ocitne u vraždy podnikatele.

Nancy a podnikatel Frank Le Saux pojí nezákonná spolupráce. Policistka Nancy často podnikateli vytrhávala trny z paty. Bohužel se ji lepí smůla na paty a když se naposledy potkává se zkorumpovaným podnikatelem je přímo před jejíma očima, ale podnikatele zastřelí. Případ přebírá jiné policejní oddělení a jediné co musí Nancy uchránit je tajemství, že byla svědkem vraždy právě tohoto kontroverzního podnikatele. Zdá se, že nejen Nency má veliké tajemství. Dvacet let střeží i Nancyna matka, která přichází současně s tajemství o rozum.

Nobel

Videoportál Voyo už v květnu zařadí osmidílnou norskou kriminálku Nobel. Kritiky nejlépe hodnocený severský seriál, který se stal velice populárním a každou epizodu sledovalo více než 1 milion diváků.

Na Voyo můžet shlédnout celou sérii na jednou. Nobel má osm dílů, má tedy jasný začátek a konec. No a co se týče námětu, tak nabízí dokonalou konspirační sondu do světa rozvědek, špionáže a norské zahraniční politiky. Je to velice citlivě natočené a zhruba v polovině se tu střídají dějové linky – jedna z Afghánistánu na vojenské misi a druhá v Oslu, během které se hlavní postava z mise vrátí domů k rodině. Za zmínku stojí také to, že samotný název odkazuje na Nobelovu cenu míru, tak na popis postavy v norštině, nositel Nobelovy ceny, muž vyšších morálních standardů, královský ve svém chování.

Natáčelo se i v Česku a tak se tu vydávají tuzemské lokality za norské; speciálně Palác kultury hned v první epizodě maskovaný za budovu opery i ministerstvo v Oslu je pro našince poněkud úsměvným krokem. Dále se točilo v Maroku a samozřejmě v Norsku.

Nobel bude na VOYO dostupný od 20. května

Black Widows

Další z řady skvělých kriminálek budou dvě série skandinávských kriminálek Black Widows. Příběh tří přítelkyní, které se rozhodnou zbavit se svých manželů. Naplánují si, že nechají své drahé polovičky vyletět do vzduchu a budou si žít v klidu a pohodě. Ale nic není, jak si naplánovaly a bohužel se ocitnou ve spirále lží a zločinů.

Black Widows budou na VOYO dostupné od 3. června

Den, který změnil Norsko!

Norský seriál, který rekonstruuje jeden z nejhorších masakrů Norského království a to je 22. července 2011. Člověk, kterého celý svět zná jako vraha dětí – Anders Breivik. Této muž právě 22. července odpálil ve vládní čtvrti v Oslu nálož, která připravila o život osm lidí. Krátce nato postřílel 69 členů letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya. V srpnu 2012 ho soud poslal za masovou vraždu a terorismus na 21 let za mříže s možností prodloužení trestu.

Místo Breivika však sledujeme několik fiktivních postav reprezentujících obyvatele Norska, kteří se museli s následky katastrofy bezprostředně vypořádat. Seriál norské veřejnoprávní televize, se však soustředí na to, co útokům předcházelo a co po nich následovalo. „Není to příběh o jednom teroristovi, ale o nás ostatních Norech,“ popisuje Ivar Køhn, šéf dramatické tvorby NRK. Seriál ukazuje práci zaměstnanců nemocnice v Oslu, která byla dne 22. července silně přetížená, kromě doktorů vidíme zapojené i uklízeče – migranty, zprvu vyděšené, že vraždil muslim. Sledujeme také novináře při výjimečných dilematech, policisty při prohledávání ostrova po tragédii nebo extrémně pravicové blogery patřící ke stejné online komunitě jako masový vrah.

Den, který změnil Norsko! bude na VOYO dostupný od 22. července