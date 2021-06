Nejlepší nové kriminálky na VOYO

Na videoportálu Voyo, každý týden přibývá spousta novinek. Vybrali jsme ovšem stálice mezi seriály, které dobyly svět. Spojuje je jedno kritiky jsou velmi uznávaní a před kamerou se potkávají skvělý herci. V Nočním manažerovi například uvidíte představitele marvelovského Lokiho vs doktor House.

Noční manažer

Noční manažer (The Night Manager) patří mezi světové seriálové hity. Minisérie natočená podle stejnojmenného románu klasika špionážní literatury Johna le Carrého proti sobě svedla dvě herecké hvězdy vlastně proti sobě bude stát Dr. House (Hugh Laurie) a Thorův mladší bratr Loki (Tom Hiddelson).

Ve světě špionáže člověk nemůže věřit nikomu. Bývalý voják Jonathan Pine (Tom Hiddelson) to zjistil na vlastní kůži a bohužel hodně ošklivým způsobem je rekrutován britskou tajnou službou, aby infiltroval organizaci obchodníka se zbraněmi ztvárněného Hughem Lauriem.

Příběh se váže na událost v roce 2011, kdy se v Egyptě během revoluce seznámil Jonathan s půvabnou Sophií, díky níž se mu dostaly do rukou dokumenty, které usvědčovaly mocného obchodníka se zbraněmi Richarda Ropera z nelegálních kšeftů. Jonathan se rozhodl jednat a všechny důkazy předal Londýnu. Myslel si, že udělal dobrou věc a že dostane za mříže nebezpečného člověka. Pletl se. Výsledkem byla smrt Sophie a nutnost rychle opustit Egypt. Jon se rozhodl utéct do Švýcarska, tam začne pracovat jako manažer hotelu a chce zapomenout, že kvůli němu přišla o život nevinná dívka. Minulost ho ale dožene. V hotelu se totiž ubytuje jeho starý známý Roper, který ale nemá ani tušení, že muž na recepci s ním má nevyřízené účty, a právě zatoužil po pomstě. Celá situace se ovšem zkomplikuje, když se do hry zapojí britská tajná služba a agentka Angela Burr. Ta chce, aby Jonathan pronikl do Roperovy blízkosti a zjistil detaily o obchodu se zbraněmi, do něhož je údajně zapojená britská i americká vláda. Pine se rozhodne vetřít se do přízně Roperovy přítelkyně Jed, netuší ale, že i ona má ve skříni pár kostlivců. A aby toho nebylo málo, ještě je tu podezřívavý Richardův asistent Corkoran, jenž začíná tušit, že místní manažer hotelu není tím, za koho se vydává. A tak začíná hra, v níž si nikdo nemůže být jistý výsledkem. A ani životem. Obchodníci se zbraněmi totiž nemají rádi, když někdo strká nos do jejich věcí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Druhá šance

Kdysi byl John Beckers oblíbenou televizní celebritou a diváci ho naprosto zbožňovali. Jeho těžká závislost na alkoholu a hazardních hrách ho však svedla na temnou cestou, což způsobilo, že John ztratil téměř všechno, na čem dlouho tvrdě pracoval. Popularita, přátelé a úspěch zmizeli rychleji, než přišli. John dostane od své ženy a dvou dětí druhou šanci, aby se jeho život vrátil do starých kolejí a znovu získal jejich důvěru. Čeká ho složitá cesta vzestupů a pádů, kdy musí čelit starým démonům a novým pokušením, během nichž se zaplete do nebezpečných obchodů v antverpských docích.

Na schovávanou

V obyčejně vypadajícím bytě na ukrajinském sídlišti si hraje otec se svou sedmiletou dcerou na schovávanou. Ovšem když ji hledá, není nikde k nalezení… Později se objeví na internetu video se zmizelou dcerou, jak drží ceduli s tajemnou sadou čísel. Je první z několika dětí, které v malém průmyslovém městě zmizí beze stopy. Mladí detektivové Varta Naumová a Maksim Shumov stojí před řešením nejen tohoto komplexního případu, ale také před svými vlastními démony. Varta je odtažitá žena, která si extrémně chrání svůj osobní prostor, zatímco Maksim je pohodový chlap, lehce navazující nové vztahy. Oba zažili ve svých životech traumata a tento případ se jich dotkne na nejcitlivějších místech. Seriál Na schovávanou divákům předkládá mnohovrstvý děj, který čerpá z jedinečných postav. Kromě prvků noir a thrilleru se osmidílné kriminální drama dotýká také dojemných a intimních příběhů hlavních postav.

