Nejlepší filmy na VOYO s Penélope Cruz

Ikonická španělská herečka, která v dubnu oslavila své 47. narozeniny je jednou z mála, která dobyla Holllywood. Už v roce 2006 byla nominována na Oscara v kategorii nejlepší herečka za Almodóvarův film Volver. Stala se tak vůbec první španělskou herečkou nominovanou na tuto prestižní filmovou cenu. Film Volver jí nakonec přinesl „jen“ cenu z Filmového festivalu v Cannes. Zlatou sošku si odnesla až v roce 2008 za nejlepší herečku ve vedlejší roli, a to za geniální ztvárnění Maríi Eleny ve filmu Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona. Zde si s ní zahrál i její budoucí manžel, španělský herec Javier Bardem.

Krásná herečka mluví plynně třemi světové jazyky – španělsky, italsky a anglicky. Bezpochyby tak patří k těm herečkám, na které se ve světové kinematografii nezapomene, a to nejen díky hlubokým hnědým očím.

V prvním anglicky mluvícím filmu si zahrála ve svých čtyřiadvaceti letech. Zajímavostí je, že v témže roce vystupovala společně s Miroslavem Táborským ve španělském snímku Dívka tvých snů, za který Táborský posléze obdržel Goyovu cenu. V té době již byla ve Španělsku uznávanou hvězdou.

Díky svému talentu se velmi rychle začala ve svých rolích potkávat s mužskými hollywoodskými ikonami, kteří snadno podlehli jejímu jižanskému temperamentu. Po společném filmu Vanilkové nebe v roce 2001 začala chodit s Tomem Cruisem. Vztah jim vydržel zhruba tři roky. Po filmu Sahara byla více než rok ve vztahu s hercem Matthew McConaugheyem. Jejím životním partnerem se však nakonec stal španělský herec Javier Bardem, se kterým má dvě děti – syna Leonarda a dceru Lunu Encinas. Na videoportálu Voyo si diváci mohou krásnou dvojici energických španělských herců připomenout například ve filmech – Escobar, Dno vášně, Příběh mého syna nebo Všichni to vědí.

Novinkou na Voyo je Španělská královna. Pro diváky je dále připraven kultovní Volver nebo Nine a mnoho dalších.

Španělská královna (2016)

Po druhé světové válce se do fašistického Španělska začínají sjíždět filmaři. I přes vládu pevné ruky generála Francisca Franca tu nacházejí zázemí a skvělé lokace, ve kterých mohou natočit velkolepý film o královně Isabele I. Právě Franco je do projektu velice zainteresovaný a je připraven do něj vložit nemalé peníze. Neví však, že režisér nikdy nenatočil zvukový film, scenárista nikdy nenapsal kvalitní scénář a producent nikdy nevyprodukoval nic dobrého. Jedinou skutečnou hvězdou tak je Macarena Granada (Penélope Cruz), která několik let strávila v Hollywoodu. Po návratu do Španělska Macarena sama zjišťuje, že většinu kolegů už potkala při natáčení snímku Dívka tvých snů – profesionalita týmu se od té doby ale nezměnila…

Film naleznete na VOYO zde

Nine (2009)

Nebudeme si zde nalhávat, že se jedná o dílo s hlubokým přesahem, ovšem něco do sebe film natočený na motivy jednoho z nejúspěšnějších broadwayských muzikálů rozhodně má. Konkrétně kameru, kostýmy a Penélope. Údajně se jednalo o první snímek, kde se Cruz musela osobně účastnit castingu, a dokonce její roli Carly měla hrát Renée Zellweger. Nakonec se stala nezapomenutelnou pro Penélope a opět jí přinesla několik filmových nominací, včetně té oscarové.

Film naleznete na VOYO zde

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Volver (2006)

Volver je film, v němž Penélope všem kritickým hlasům konečně ukázala, že není jen hezkou tvářičkou, ale ženou činu, a to doslova. Ve snímku Pedra Almodóvara si zahrála temperamentní Raimundu, která se po smrti rodičů musí o vše postarat včetně mladší setry i dcery. Role jí vynesla nominaci na Oscara i Zlatý glóbus a také status sexsymbolu, čemuž se tehdy smála, protože právě při natáčení Volveru jí musel režisér vycpat pozadí, aby měla alespoň trochu ženské tvary.

Film naleznete na VOYO zde