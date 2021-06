Nejlepší detektivky z pera Agatha Christie na VOYO

Letos je to čtyřicet pět let od smrti spisovatelky, kterou na britském území slávou překonal už jen William Shakespeare.

Agatha Christie je nejprodávanější autorka všech dob. Od dětství četla a vymýšlela vlastní příběhy. Za války pracovala jako dobrovolná sestra v nemocnicích, kde získala znalosti o jedech, jež využila později ve svém díle. První román Záhada na zámku Styles s detektivem Poirotem vyšel roku 1920. V Londýně spoluzaložila Detection Club (1930), kde se scházeli detektivní autoři. Roku 1971 jí Alžběta II. udělila titul Dáma britského imperia. Zajímavé je, že nejprve snila o kariéře zpěvačky nakonec ji sázka se sestrou Margaret vyprovokovala k tomu, aby začala psát detektivky. Ta ji totiž škádlila, že nedokáže vymyslet dobrou detektivku. Psaní ji navíc odpoutávalo od monotónní práce ve zdravotnictví.

To už byla vdanou paní, v roce 1914 si vzala vojenského důstojníka Archibalda Christieho. Po většinu války však byli od sebe odděleni. Po válce si mladý pár pronajal byt v Londýně a užíval si šťastné období, které bylo korunováno narozením dcerky Rosalind. V té době již byla slavnou spisovatelkou a venku byla už její nejslavnější postava detektiva Hercula Poirota. Následovaly chmurné události kormě smrti matky ji začal její manžel podvádět. To vše vedlo k nervovému otřesu spisovatelky a k jejímu záhadnému zmizení v roce 1926. Jedné prosincové noci opustila dům a její auto bylo příštího rána nalezeno opuštěné několik mil daleko. Následovalo celostátní pátrání a spekulace tisku o tom, co se stalo. Nakonec vyšlo najevo, že Agatha Christie nějakým způsobem odcestovala na stanici Kings Cross, odkud se vydala vlakem do Harrogate. Tady se v hotelu zapsala pod jménem Theresa Neele. Poté co ji hotelový personál poznal a zalarmoval policii, přijel i její manžel. Agatha ho nepoznala, zdálo se, že trpí ztrátou paměti. Absolvovala psychiatrickou léčbu a o svém zmizení už nikdy s nikým nemluvila, ani s přáteli, ani s rodinou.

Po rozpadu manželství s nevěrníkem si splnila svůj sen, a to cestovat legendárním vlakem Orient Expressem. Tato cesta ji nakonec přinesla seznámení s velkou láskou budoucím manželem Maxem Mallownem a také inspirace k další knize Vražda v Orient expresu, která byla nakonec i zfilmována a na premiéře roku 1974 byla dokonce i královna Alžběta II. a členové královské rodiny.

Aghata a Jižní Čechy

Knihy přinesly Christie velké množství příznivců, kteří jí posílali dopisy. Autorka jim sice odpovídala, ale obvykle poslala jen autogram a tím korespondence skončila. Existovala však jedna výjimka – Češka Olga Simonová. Prachatická učitelka angličtiny Agatiny knihy milovala a četla je v originále. V roce 1961 ji napadlo, že své oblíbenkyni napíše. Poslala dopis na britské velvyslanectví a požádala o adresu. Záhy přišla milá reakce od sekretářky velvyslance i s dárkem – knížkou Kočka mezi holuby a adresou slavné spisovatelky. Olga jí pak v dopise vyjádřila svoji náklonnost, úctu, obdiv k jejím dílům a napsala pár slov o sobě. Přestože nedoufala v odpověď, do dvou týdnů přišel od Agathy dopis a kniha Zkouška neviny. Právě tato detektivka je už teď na videoportálu Voyo. Následovala řada dalších listů, které si Olga uschovávala u notáře. Postupem času byla korespondence obou žen osobnější. Psaly si jako kamarádky o novinkách ve svých rodinách, rovněž komentovaly politickou situaci, která v Československu nastala v roce 1968. Angličanka u svého vydavatele Williama Collinse zařídila, aby před každými Vánocemi poslal její příznivkyni knížku, jež přicházela s přáním k Novému roku. Nakladatelství také Olze doplnilo sbírku všech Agatiných knih a dvakrát do roka doručovalo novinku, kterou vydalo. Když už Agatha nemohla psát dopisy sama, nahradil ji její manžel Max Mallowan.

Vzácná korespondence, jež trvala patnáct let, skončila až spisovatelčinou smrtí. Přesto však Češka zůstala v Agatině díle navždy. Inspirovala ji k vytvoření postavy au pair Olgy Seminoffovové v románu Viděla jsem vraždu a Československo několikrát zmínila ve svých detektivkách, např. Záhadný pan Quin, Cestující do Frankfurtu, Smrt v oblacích.

Agatha Christie: Zkouška neviny

Mysteriózní drama pod taktovkou Agathy Christe vždy slibuje překvapivé zápletky a dechberoucí vyústění toho, kdo je vrah. Zkouška neviny je rozdělena na dvě epizody, které budou na Voyo na ráz. Série bude pokračovat i dalšími příběhy z pera nejslavnější autorky detektivek na světě, jejíž televizní příběhy dokážou nabídnout i ta nejlepší britská herecká jména.

Příběh začíná, jak jinak než vraždou, která se stala v Anglii roku 1954. Mladý Jack zabil svou adoptivní matku Rachel, kterou najde služebnice Kirsten. Jack šel do vězení, tvrdí však, že je nevinný. Je to tedy opravdu on, kdo za touhle hrůznou vraždou stojí? Nebo to byl někdo jiný?

Fotogalerie Agata 1 1 ORDEAL BY INNOCENCEEpisode 1ELLA PURNELL as Hester Argyll, ELEANOR TOMLINSON as Mary Argyll, ANTHONY BOYLE as Jack Argyll and CRYSTAL CLARKE as Tina ArgyllPHOTOGRAPHER: James Fisher Agata 1 2 ORDEAL BY INNOCENCE Episode 1 BILL NIGHY as Leo Argyll and ANTHONY BOYLE as Jack Argyll PHOTOGRAPHER: James Fisher Ordeal by Innocence ORDEAL BY INNOCENCE Episode 2 ELEANOR TOMLINSON as Mary Argyll PHOTOGRAPHER: James Fisher Agata 1 4 ORDEAL BY INNOCENCEEpisode 1ANNA CHANCELLOR as Rachel ArgyllPHOTOGRAPHER: James Fisher +4 Fotek Agata 1 5 ORDEAL BY INNOCENCE Episode 1 MORVEN CHRISTIE as Kirsten Lindstrom PHOTOGRAPHER: James Fisher Agata 1 6 ORDEAL BY INNOCENCEEpisode 3BILL NIGHY as Leo Argyll and ANNA CHANCELLOR as Rachel ArgyllPHOTOGRAPHER: James Fisher Agata 1 7 ORDEAL BY INNOCENCE Episode 2 BILL NIGHY as Leo Argyll PHOTOGRAPHER: James Fisher Vstoupit do galerie

Po roce a půl od vraždy se všichni Jackovi sourozenci sejdou ve svém rodném domě. Mickey, Tina, Hester i Mary. Jejich otec Leo se totiž znovu žení, se sňatkem však sourozenci nesouhlasí a jsou proti němu. Všichni také vědí, že Gwenda, kterou si má otec brát, se scházela s Leem, ještě když byla Rachel naživu. Když se všichni sejdou v hale, zazvoní neznámý mladík. Rodina zjistí, že to není hudebník, jak si mysleli, ale doktor Arthur Calgary, který tvrdí, že má alibi pro Jacka. Vysvětlil otci, že v onu noc vysadil Jacka před devátou hodinou před hostincem ve městě. Byl tedy daleko od domova, kde byla jeho matka zavražděna. A jelikož byla jeho matka zabita také před devátou hodinou, není tedy možné, aby to udělal Jack, v ten čas byl ještě s Arthurem. A protože následně údajně odjel za prací do Arktidy, nemohl se přihlásit dřív a dát Jackovi alibi.

Arthur se ale od otce dozví, že Jack ve vězení zemřel, neboť se dostal do rvačky. Artura, který chce alespoň jednou udělat správnou věc to zdrtí. Kdo tedy nakonec adoptivní matku zabil. Nakonec se ukazuje, že každý z rodiny má své temné tajemství.

Zkoušku neviny můžete na VOYO zhlédnout zde

Agatha Christie: Vraždy podle abecedy

Pocta Agathe Christe se neobejde bez nejslavnějšího detektiva! Jako Hercule Poirot se tentokráte představí legendární americký herec John Malkovitch. Několikrát nominovaný na Oscara a může se dokonce pyšnit filmovým ztvárnením verze sama sebe ve filmu V kůži Jahna Malkoviche.

Detektivní příběhy začala Agatha Christie psát na základě sázky se svou sestrou Madge, která jí tvrdila, že to nedokáže. Dlouho se snažila najít ústřední postavu svých knih. Až jednou uviděla zvláštního malého muže ve skupině belgických uprchlíků v britském Torquay. A Hercule Poirot byl na světě. Kniha Záhada na zámku Styles byla vydavatelstvími šestkrát odmítnuta, než konečně v roce 1920 spatřila světlo světa.

Slavný detektiv Hercule Poirot s tváří Johna Malkoviche přeruší poklidnou penzi, když začne dostávat anonymní dopisy. Pisatel mu sděluje, že se stane vrahem bez tváře.

Policie nebere Poirotova varování vážně, ale záhy dojde ke třem vraždám s podobným scénářem, který sleduje první písmena abecedy…

Fotogalerie Agata 2 1 Agata 2 2 THE ABC MURDERS (Episode 1) John Malkovich as Hercule Poirot It's 1933 and a killer travels the length and breadth of Britain via the ominous rumble of the train tracks. They strike in a methodical pattern, leaving a copy of the ABC Railway Guide at the scene of each murder. As Poirot attempts to investigate he is thwarted on every front. If he is to match his most cunning nemesis, everything about him will be called into question; his authority, his integrity, his past, his identity. Agata 2 3 THE ABC MURDERS (Episode 1) Rupert Grint as Crome It's 1933 and a killer travels the length and breadth of Britain via the ominous rumble of the train tracks. They strike in a methodical pattern, leaving a copy of the ABC Railway Guide at the scene of each murder. As Poirot attempts to investigate he is thwarted on every front. If he is to match his most cunning nemesis, everything about him will be called into question; his authority, his integrity, his past, his identity. Agata 2 4 Vstoupit do galerie

První dopis, který detektiv v penzi obdrží, vrah píše, že je připraven, a zmíní město Andover. Poirot se vydá za Cromem a varuje ho. Crome ho nebere vážně a později ho dokonce obviní, že zatajil dopisy jako důležité důkazy. Policie z Andoveru žádnou vraždu nezaznamená. Ve výčtu událostí v Andoveru si Poirot všimne, že majitelka koloniálu Alice Asherová policii neotevřela. Poirot odjede do Andoveru, v koloniálu najde Asherovou mrtvou a vedle ní železničního průvodce otevřeného na stránce A. Policie si od Poirota nenechá poradit a zatkne jejího muže, notorického opilce. Zanedlouho je v městě Bexhill nalezena na pláži zavražděná servírka Betty Barnardová. Vedle ní leží železniční průvodce s písmenem B. Poirot je dopisem informován v den vraždy. Její sestra Megan řekne Poirotovi, že Betty ráda flirtovala. Na panství v Churstonu žije sir Carmichael Clarke s nemocnou lady Hermionou. Clarkemu nadbíhá jeho sekretářka Thora Greyová. Sir Clarke však svou ženu miluje, Thoru odmítne a dá jí výpověď. Když Poirot dostane dopis informující o Churstonu, volá Clarkemu, že mu hrozí nebezpečí. Je ale pozdě, sir Clarke je nalezen mrtvý na zahradě. Anglii zachvátí panika a tisk kritizuje Poirota.