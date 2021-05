4 nejlepší akční filmy na Voyo, které vám mohou zpříjemnit víkend

Na videoportálu Voyo toho naleznete skutečně spoustu zajímavého a zábavného. Například nabídka akčních filmů je zde více než pestrá, díky čemuž si z nich tak vybere zcela určitě každý. Pojďme si tedy společně projít čtyři nejsledovanější akčňáky na Voyo dle jeho statistik.

Taxi 5

Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout gang italských lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým parkem francouzské policie to půjde splnit velmi těžko. Silvain tak má jen jednu možnost. Přemluvit ke spolupráci Eddyho Makloufa, synovce slavného Daniela Moralese. Eddy totiž po svém strýčkovi zdědil jeho vytuněné bílé taxi. Bohužel už ale nezdědil jeho řidičské schopnosti. Zato Sylvain je excelentní řidič, který se s volantem v ruce snad narodil. Po dvaceti letech od uvedení prvního dílu přichází v produkci Luca Bessona již pátý díl slavné francouzské série. Štafetu přebírají nové herecké tváře. Ale to hlavní – vytuněné bouráky a adrenalinové honičky zůstávají

Zajímavostí je, že v pátém díle byli hlavní hrdinové ztvárněni jinými herci neb se studio s hlavním hrdinou hercem Samym Naceri kvůli jeho soustavným problémům se zákonem nedohodlo. Nabídli mu pouze cameo roli na konci filmu, kterou odmítl s tím, že chce ve filmu být pouze jako hlavní postava. Frédéric Diefenthal dostal možnost si zopakovat roli Emiliena, nicméně když se dozvěděl, že Samy Naceri měl mít jen malé cameo (které navíc odmítl), tak se rozhodl na projektu nepodílet. Fanouškům poslal skrze twitter zprávu: „Emilien bez Daniela prostě nejde dohromady“

Pád bílého domu

Zcela nečekaný a velmi dobře připravený útok na Bílý dům za bílého dne završí uvěznění prezidenta Benjamina Ashera (Aaron Eckhart) a jeho nejbližších spolupracovníků v nepřístupném bunkru v podzemí budovy. Při útoku je zcela zdecimována prezidentova ochranka, s výjimkou jediného člověka – jeho bývalého osobního strážce Mikea Banninga (Gerard Butler). Expříslušník zvláštních jednotek využije všech svých zkušeností a hlavně detailní znalosti prostředí Bílého domu k tomu, aby v jeho útrobách nejen přežil, ale navíc aby ve spolupráci s prezidentovým zástupcem Allanem Trumbullem (Morgan Freeman), který se snaží řídit záchrannou operaci zvenčí, osvobodil hlavu státu. Jenže čas ubíhá, a pokud nebudou nereálné požadavky teroristů splněny, nebude už koho osvobozovat.

Vrahouni

Akční komedie v hereckém obsazení Kutcher a Heigel znamená – krásní lidé, zábava a trochu drama. Proč upozornit na vizáž? V případě amerického herce, modela a producenta Ashtona Kutchera se to hodí. Před tím, než dostal svou první hereckou příležitost a odstartovala tak jeho slibná kariéra hollywoodského herce, byl úspěšným modelem. Dokonce se stal tváří světoznámé a kultovní značky Calvin Klein. Což už v Hollywoodu něco znamená – modely pro tuto značku byli například David Beckham nebo Justin Bieber.

V akční komedii Vrahouni je Spencer (Ashton Kutcher) takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro vládu. Jen (Katherine Heigl) je krásná počítačová expertka. Akční komedie, která neodolatelným způsobem potvrzuje známé pravidlo, že protiklady se přitahují. V tomto případě ale přitahují ještě mnohem víc, například další nájemné zabijáky. Mladý pár bude muset vyměnit pohodlí novomanželského života za nabitou zbraň a dobrou mušku.

Na život a na smrt

Americký film Na život a na smrt s Markem Wahlbergem v hlavní roli líčí skutečnou událost z americké mise v Aghánistánu. Akčních scén se divák dočká, ale film se spíše snaží o co nejvěrnější pojetí tématu. Marcus Luttrel je americký voják. Osm let sloužil v americké armádě, absolvoval výcvik zvláštních jednotek a v červnu 2005 byl za své mise v Afghánistánu vyslán do operace s krycím názvem Rudá křídla. Terčem operace byl jeden z vůdců Talibanu. Marcus jako jediný z této mise přežil a po svém návratu napsal knihu, vlastně spíše očité svědectví. A přesně takového reportážního stylu se drží i stejnojmenný film pod názvem Na život a na smrt.

