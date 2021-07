Nejlepší letní komedie na VOYO

Na videoportálu Voyo toho naleznete skutečně spoustu zajímavého a zábavného. Například nabídka letních komedií je zde více než pestrá, díky čemuž si z nich tak vybere zcela určitě každý. Pojďme si tedy společně projít čtyři nejsledovanější akčňáky na Voyo dle jeho statistik.

Téměř dokonalá tajemství

Je německá komedie, která zpracovává příběh, který už vlastně všichni známe. A proto je to dokonalé, a proto nás to baví. Vzpomínáte si na společnou večeři několika přátel, kteří začnou hrát nebezpečnou hru s odkrýváním svého soukromí? Stačí k tomu zveřejňovat během společné večeře mobilní komunikaci. Skvělá i hořká komedie měla rychle několik následovníků, respektive kopií. Vznikla verze francouzská i španělská (a nebývá zvykem, že by se navzájem inspirovaly evropské kinematografie), pak i turecká nebo korejská. Nyní tu máme variantu německou a dá se říct, že rozhodně nezklamala. Ať už jste viděli italský originál, nebo ne (případně jakoukoliv z citovaných mutací), bavit se budete stejně. Každý z nás to zná, že telefon je taková Pandořina skříňka, která při otevření přináší spoustu problémů. Proto si je všichni pečlivě zabezpečujeme a před svými protějšky i rodinnými příslušníky.

Dobře to poznává i sedm přátel – čtyři muži a tři ženy – poté, co svolí či se nechají donutit ke hře, která má ukázat jejich čisté svědomí a bezúhonnost. To, že se na každého něco nepříjemného provalí, se dá očekávat. Skutečnost, že k tomu dojde během jediného večera, je samozřejmě scenáristickou berličkou, ale na tom nezáleží, protože tato konverzační komedie, místy přecházející v reálné psychodrama, má za úkol hlavně pobavit. A také samozřejmě „nastavit zrcadla“. Obojí se jí daří, po pomalejším rozjezdu se všechno řítí dopředu rychlým tempem a náhlé zatáčky jsou nepředvídatelné.

Přispívá k tomu i výběr herců, z nichž někteří jsou divákům našich kin dobře známí. Floriana Davida Fitze známe jako herce (a také scenáristu a režiséra) z filmu Bez věcí nad věcí, Elvas M’Bárek, Jella Haase a Karolíně Herfurth ze série Fakjů pane učiteli (a posledně jmenovanou i z Malé čarodějnice).

Na léto do Palm Springs

Palm Springs je americká filmová komedie z roku 2020, kterou natočil režisér Max Barbakow podle scénáře Andyho Siary. Hlavní role ve filmu ztvárnili Andy Samberg a Cristin Milioti a v dalších se představili například Peter Gallagher, J. K. Simmons, Camila Mendes a Tyler Hoechlin.

Romantická komedie Palm Springs okouzlila při premiéře na festivalu Sundance a následně na jedné ze zahraničních streamovacích stanice zlomila rekord sledovanosti a to za jediný víkend. Novinka, která je právě na Voyo zasazuje dvojici do časové smyčky podle modelu hitu Na Hromnice o den více. Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti). Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany… Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky.

Vrchol zábavy nastává ve chvíli, kdy hrdinové svou bezvýchodnou situaci přijmou a s vědomím vlastní nesmrtelnosti si ji začnou vychutnávat jako ztřeštěné děti. Nic se jim nemůže stát, i když je srazí kamion, stejně se ráno probudí jako vždy v neměnném datu svatebního obřadu.

Navzdory svému názvu se film netočil v Palm Springs, nýbrž na jiných místech slunečné Kalifornie v čele s Palmdale, a žár okolní pouště podpořený ospale zahálčivou náladou zařídil snímku mohutný, přitom naprosto přirozený product placement v podobě plynulého přísunu nesčetných plechovek s chlazenými nápoji. Tak má vypadat sponzorský vklad řízený věcnou logikou a zdravým vkusem.

Pohoda, klídek, tabáček ….a jesle! Aneb komedie Daddy Cool!

Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec nechová jako zralý muž. Bez zodpovědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce. Když se poznali, zábava byla to hlavní. Časem ale všichni okolo dospěli… až na něj. Založit si rodinu floutkem, který v sobě nemá špetku odpovědnosti nechce žádná žena, která by se chtěla usadit a mít dva kudrnáče v domě s bílým plotem.

.Adrien ale zachová chladnou hlavu a vymyslí senzační plán, jak ukázat, že je dospělý a zodpovědný stejně jako ostatní dospělí a zodpovědní. Je to plán toho nejtěžšího kalibru s nejrychlejší účinností. Založí si v jejich společném bytě soukromé jesle. Zájemců je hodně a z Adriena je během chvíle táta na plný úvazek. Jenže… děti se pohybují, dokonce každé jiným směrem, jakmile to jde, tak se o něco praští, umí být hlučné, oproti předpokladům celý den nespí, chtějí jíst, chtějí i pít, potřebují přebalit, a opět se pohybují a opět každé jiným směrem. Adrien zůstává v klidu, cigárko za žádných okolností neodkládá a na každý problém najde nějaké originální řešení. Do rodičovských učebnic se pravděpodobně nedostane, ale šance na udržení dětí naživu tu nějaká je. A s ní i šance na návrat k přítelkyni.

