Nejlepší filmy o silných ženách české i zahraniční historie na VOYO

Videoportál VOYO zařadil na počest všech silných žen do své filmotéky příběhy těch nejslavnějších z nich. Diváci tak budou moci znovu prožít životy britských, amerických, ale také českých ikon, které inspirovaly celé generace. Pojďme si tedy společně projít tři nejzajímavější.

Diana

Ženy britského impéria jsou a budou atraktivním tématem. Kromě královny a současně hojně medializované vévodkyně Meghan patří mezi ty nezapomenutelné samozřejmě lady Diana, princezna z Walesu. VOYO uvádí životopisný film, který mapuje dva poslední roky jejího života. Scénárista filmu Stephen Jeffereys se s Dianou osobně setkal, což ho inspirovalo k napsání scénáře: „Při rozhovoru s ní jsem si uvědomil, že obraz hloupé husy, který o ní vytvořila média, je chybný. Byla pohotová, důvtipná a inteligentní. Tento rozhovor mi sloužil jako inspirace při psaní filmu. K jejímu hlasu jsem se vracel vždy, když jsem přemýšlel, co by mohla říkat.“

Železná lady

Místo mezi silnými britskými ženami rozhodně patří Margaret Thatcherové, zvané též Železná lady. Byla to právě ona, která světu ukázala, že politika není pouze výsadou mužů. Premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska byla jedenáct let. Ve filmu ji ztvárnila další zajímavá žena, herečka Meryl Streep, která za svůj herecký výkon v této roli získala Oskara, Zlatý glóbus a mnoho dalších ocenění. Příběh jedné z nejzajímavějších političek si mohou diváci připomenout na videoportálu VOYO.

Milada

I naše země má, co se mimořádných žen týče, co nabídnout. Osud JUDr. Milady Horákové se dotkl mnoha lidí. V roce 1950 se stala objetí justiční vraždy a pro české občany je symbolem síly a odhodlání. Její poslední slova rezonují v hlavách tisíců lidí dodnes: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“ Životopisný a historický film Milada získal dva České lvy a je také ke zhlédnutí na VOYO.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Videoportál VOYO nabízí samozřejmě mnoho dalších snímků o zajímavých a inspirativních ženách, které ovlivnily světové dějiny, např. první dáma USA Jackie Kennedy (film Jackie) nebo Joan Stanleyové (film Příběh špionky).