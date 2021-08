Nejlepší horory na Voyo

Na videoportálu Voyo toho naleznete skutečně spoustu zajímavého a zábavného. Například nabídka akčních filmů je zde více než pestrá, díky čemuž si z nich tak vybere zcela určitě každý. Pojďme si tedy společně projít jedny z nejlepších hororů, které na videoportálu naleznete.

Chata v horách

Pětice kamarádů míří strávit víkend na odlehlou chatu kdesi v horách. Namísto nezřízené zábavyajkou si společně plánovali, je ale čeká krvavá noc plná nevýslovné hrůzy. Zní to sice jako začátek klasické „teenage vyvražďovačky“, ale tento snímek rozhodně nejde ve vyšlapaných žánrových šlépějích. Chyta totiž skrývá tajemství, které celému příběhu dává zcela nový rozměr… Scénář k filmu napsal Joss Whedon, který je podepsán i pod sérií Avengers, nebo pod posledním filmem ze série Vetřelců – Vzkříšení.

který vždy vynikal uměním prošlapávat nové cestičky ve známých scenáristických uličkách. I v případě Chaty v horách mu otřepaná béčková zápletka posloužila jako pouhý základ pro něco úplně jiného. Vznikla tak inteligentní a přitom navýsost zábavná hororová lahůdka, bortící všechny hranice a zároveň umně čerpající z toho nejlepšího, co žánr v posledních desetiletích přinesl. Ve filmu si tak můžeme vychutnat odkazy na Noc oživlých mrtvol (1968) George A. Romera, Raimiho Evil Dead (1981), Barkerova Hellraisera (1987), japonský Kruh (1998) a mnoho dalších klasických titulů, ba i ozvuky některých videoherních konceptů, to vše pod patronátem slovutného H. P. Lovecrafta. Režie se zhostil Drew Goddard, který na sebe upozornil již svým předchozím snímkem Monstrum (2008) a jako scenárista stojí i za pozdějšími filmovými hity jako Světová válka Z, nebo Marťan.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Dětská hra

Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku, která překračuje všechny představy a fantazie. Nejnovější výkřik technologií, funkcemi a možnostmi nabušená panenka, která umí cokoliv. Už to není jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád. Je roztomilá jako obrázek a dětem přináší jenom nadšení a štěstí. Andymu a jeho mamince ale přinese jeho nová panenka ještě něco navíc… hrůzu, děs a strach o život. Nikdo totiž netuší, že tahle panenka je zlá jako všechna pekla světa, že dokáže zabíjet, že vraždí moc ráda a navíc s vynalézavostí těch největších psychopatů. Andy i jeho máma Chuckyho opravdovou podstatu brzy poznají, pomoci se ale nedočkají. Takovéhle pravdě totiž nikdo nevěří. A pokud uvěří, tak nepřežije, aby ji mohl potvrdit. Jako třeba soused, jehož záhadně přejela vlastní sekačka na trávu… Dobrou noc, Andy

Noční můry z temnot

V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Starobylá kniha je plná děsivých příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. Kniha naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich příběh a začne ho vyprávět a odvíjet i ve skutečném životě. A to včetně hrozivých příšer. Parta teenagerů se dostala na místo neobvyklého zla. Neměli tuhle knihu nikdy otevírat a měli včas utéct. Neutekli. Proto teď musí čelit svému strachu, nočním můrám a děsům, které je přišly zabít. Film z produkční dílny oscarového Guillerma del Toro.

Temné nebe

Poklidný předměstský život rodiny Barretových se začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě se stane série nevysvětlitelných událostí a oni brzy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla… (oficiální text distributora)

Snímek, ve kterém se prolíná scifi zápletka a motiv rodinného dramatu obyčejné středostavovské rodiny s jejími běžnými starostmi. Například o syna v pubertě nebo o to, jak zaplatit hypotéku a nepřijít o dům, ve kterém se začíná odehrávat spousta nevysvětlitelných až paranormálních událostí. Postupem času si oba manželé musí připustit, že se již nemůže jednat o řadu nesouvisejících náhod, ale o něčí zlou vůli. V obavách, že někdo tajně v noci navštěvuje jejich dům, si pořídí sofistikovaný alarm a po další strašidelné zkušenosti také všude po domě rozmístí videokamery. To, co pak kamery (i přesto, že je něco silně ruší) alespoň částečně zachytí, je naprosto šokuje. Kvůli nedůvěře svého okolí i policie se však nakonec s tím neznámým nebezpečím budou muset utkat úplně sami, aby ochránili své dvě děti.