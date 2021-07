Nejlepší seriálové novinky na VOYO

Na videoportálu Voyo toho naleznete skutečně spoustu zajímavého a zábavného. Například nabídka seriálů je zde více než pestrá, díky čemuž si z nich tak vybere zcela určitě každý. A právě na čtyři nové nejzajímavější kousky se dnes podíváme.

Zase single

Na Voyo míří americký sitcom – Zase single. Tři rozvedení muži v jednom bytě a jejich právnička, která se o ně stará jako o vlastní. Seriál začíná tím, že rozvodová právnička, kterou ztvárnila americká herečka Kristen Johnson (Sex ve městě, Máma nebo Takoví normální mimozemšťané), která seznámí svého čerstvě svobodného klienta Stuarta (David Alan Basche) jeho novým spolubydlícím, Philovi (Donald Faison) a Haskellovi (Wayne Knight). Každý ze tří mužů je naprosto jiný, zatímco Stuart se snaží získat svou ženu zpět a jeho chování je až nápadně podobné spíše ženě pečovatelce než muži. Jeho protikladem je věčný sukničkář Phil, kterému Stuart leze na nervy. Třetím do party je Haskell, který svůj život tráví za počítačem rozprodejem různých zbytečností. Nemají na výber a musí se spolu naučit žít – byt je ve vlastnictví jejich rozvodové právničky Holly (Kristen Johnston), která bydlí přes chodbu a která je ochotna pomoci jim z každé šlamastiky.

Ztracená v divočině

Na jedné z nejznámějších turistických tras Grande Randonnée 5, která má přes 2000 km, zmizela dívka jménem Lisa. Její blízcí přátelé se po pěti letech rozhodnou na její počest trasu absolvovat také. Zoë, Michiel a Ylena se rozhodnou podniknout stejnou cestu od Severního moře přes Ardeny, Vogézy a francouzské Alpy až k Riviéře. Jedním z důvodů je, že záhadné zmizení Lisy nikdy nebylo vyřešeno a ve vzduchu vysí více otázek než odpovědí. Měla nedohodu nebo její tajné poznámky v deníku ukazují spíše na to, že spáchala sebevraždu? Cesta se velmi rychle stává intenzivní, přeci jen takové trasy vždy člověk absolvuje, by našel sám sebe. Na cestě vyvstávají konflikty, neb každý z přátel řeší své démony a cesta začíná měnit svůj směr. Bude to opravdu jen o hledání pravdy o tom, jak zmizela Lisa

Zločiny z vřesovišt

Vera Stanhopeová vede kriminalistický tým v severoanglickém Northumberlandu. Její způsob vyšetřování je nezvyklý, ale účinný. Místo na shromažďování faktů se soustředí spíše na vcítění se do duší a vztahů všech zainteresovaných a z toho pak činí své závěry. Adaptaci detektivních románů britské prozaičky Ann Cleevesové, které péčí nakladatelství Euromedia Group – Knižní klub vyšly i v češtině, natočila televizní společnost ITV, hlavní role svérázné inspektorky Very Stanhopeové se zhostila uznávaná britská herečka Brenda Blethynová. Jejího zástupce, mladého seržata Joea Ashworthe, ztvárnil David Leon, pro něhož tato role představovala jednu z prvních výrazných hereckých příležitostí.

Den, který změnil Norsko!

Norský seriál, který rekonstruuje jeden z nejhorších masakrů Norského království a to je 22. července 2011. Člověk, kterého celý svět zná jako vraha dětí – Anders Breivik. Této muž právě 22. července odpálil ve vládní čtvrti v Oslu nálož, která připravila o život osm lidí. Krátce nato postřílel 69 členů letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya. V srpnu 2012 ho soud poslal za masovou vraždu a terorismus na 21 let za mříže s možností prodloužení trestu.

Místo Breivika však sledujeme několik fiktivních postav reprezentujících obyvatele Norska, kteří se museli s následky katastrofy bezprostředně vypořádat. Seriál norské veřejnoprávní televize, se však soustředí na to, co útokům předcházelo a co po nich následovalo. „Není to příběh o jednom teroristovi, ale o nás ostatních Norech,“ popisuje Ivar Køhn, šéf dramatické tvorby NRK. Seriál ukazuje práci zaměstnanců nemocnice v Oslu, která byla dne 22. července silně přetížená, kromě doktorů vidíme zapojené i uklízeče – migranty, zprvu vyděšené, že vraždil muslim. Sledujeme také novináře při výjimečných dilematech, policisty při prohledávání ostrova po tragédii nebo extrémně pravicové blogery patřící ke stejné online komunitě jako masový vrah.

