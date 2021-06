Od spekulací na pulty prodejen: Krátká historie AirTagů

Přestože jsou jablečné lokalizátory AirTag záležitostí letošního roku, mluví se o nich již mnohem delší dobu. V našem dnešním článku si společně ve stručnosti zmapujeme cestu jablečných lokalizačních přívěsků od fáze spekulací přes úniky až po finální uvedení na trh.

Spekulace a úniky

O tom, že by společnost Apple mohla představit své vlastní lokalizátory ve stylu přívěsku Tile, se začalo intenzivněji mluvit na jaře roku 2019. Tehdy se poprvé objevily zprávy o tom, že japonská společnost Asahi Kasei má Applu dodat desítky milionů ultra-wideband (UWB) komponent, které mají sloužit právě k výrobě zmíněných lokalizátorů. Některé zdroje v této souvislosti uváděly, že Apple své lokalizační přívěsky představí v průběhu druhé poloviny roku 2020. K představení v tomto termínu sice nakonec nedošlo, začaly se ale množit nejrůznější úniky včetně informace o zvucích, spojených s AirTagy. Spekulacím hrál do karet také fakt, že se v dubnu roku 2002 objevilo na webové stránce podpory Applu video, potvrzující příchod AirTagů.

Další důkazy o tom, že cupertinská společnost tuto novinku skutečně chystá, byly objeveny také v kódu operačního systému iOS 14, kde se objevily zmínky o vyjimatelné baterii budoucích AirTagů. V lednu letošního roku se pro změnu na světlo světa nechtěně dostala párovací animace AirTagů, a server MacWorld přinesl v březnu roku 2021 další zprávu, podle které se v uživatelském rozhraní nativní aplikace Najít v betaverzi operačního systému iOS 14.5 měly objevit položky „Items“ a „Accessories“. Svět měl prakticky od počátku jasno v tom, že lokalizátory AirTag budou mít s největší pravděpodobností kruhový tvar, což na podzim loňského roku prozradil také únik pouzdra nebo kožené klíčenky.

Představení a uvedení do prodeje

Společnost Apple nakonec své lokalizátory AirTag představila na letošní jarní Keynote spolu s fialovým iPhonem 12 a dalšími novinkami. V průběhu Keynote Apple uvedl, že AirTag bude sloužit ke snadné, rychlé a spolehlivé lokalizaci předmětů, a již tehdy patřičně zdůraznil, že přívěsky nebude v žádném případě možné zneužít ke sledování osob. AirTagy spolupracovaly s nativní aplikací Najít, jejímž prostřednictvím je možné zařízení vyhledat, „prozvonit“, nebo označit jako ztracené. Design AirTagů již asi nikoho po tolika únicích nepřekvapil – zařízení měla kruhový tvar a byla opatřena logem Applu. Spolu s AirTagy Apple představil také vlastní řadu příslušenství, dlouho na sebe nenechaly čekat ani příslušné doplňky od výrobců třetích stran.

Přijetí

Ohledně AirTagů zpočátku panovala řada nejasností – uživatelé například tápali, do jaké míry jim mohou AirTagy pomoci s dohledáním ztracených kufrů na letišti, zda je možné s pomocí AirTagu sledovat druhou osobu, nebo jaký má vlastně AirTag dosah. O jablečné AirTagy byl ihned po jejich představení poměrně velký zájem, když se ale přívěsky začaly po svém uvedení do prodeje dostávat k rukám svých prvních majitelů, začaly se objevovat také stížnosti. My v redakci jsme například udělali nepříjemnou zkušenost s neuvěřitelně snadným poškrábáním AirTagu, jiní uživatelé byli zase zklamáni jejich nekompromisní nepřenositelností. Až na tyto výjimky byly ale ohlasy veřejnosti na nové AirTagy spíše pozitivní. Apple také nedávno pro své AirTagy představil další vylepšení ochrany soukromí.