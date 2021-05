AirTagy čelí další kritice, tentokrát za nemožnost jejich sdílení s rodinou

Lokalizátory AirTag od Applu si již minulý týden začaly nacházet cestu ke svým prvním majitelům, kteří postupně zkouší, co všechno tato novinka umí – nebo naopak neumí. S nalezením předmětů, označených AirTagy, nemá problém snad nikdo. Začínají se ale ozývat někteří zklamaní uživatelé, kterým vadí fakt, že polohu AirTagu nemohou sdílet s ostatními členy své rodiny. Tato slova kritiky přichází přitom jen den poté, co se začalo minimálně v Austrálii spekulovat nad tím, zda jsou AirTagy kvůli nedostatečně zabezpečené baterie bezpečné pro děti a jen pár dní poté, co začali jablíčkáři kritizovat jejich chabou odolnost proti poškrábání.

Vzhledem k tomu, že jednotliví členové rodiny mohou sdílet přes aplikaci Najít s ostatními členy rodiny svou polohu, sdílení polohy AirTagu by mělo naprostou samozřejmostí. Bohužel tomu ale tak není. Uživatelé, kteří si lokalizátory zakoupili, logicky předpokládali, že stejně jako v případě jiných zařízení bude i u nich možné sdílet polohu s ostatními členy domácnosti, takže například klíčky od auta opatřené AirTagem bude možné najít za pomoci více iPhonů. AirTagy ale bohužel tímto způsobem nefungují, což je pro řadu uživatelů obrovské zklamání – Apple totiž na tento fakt výslovně neupozornil. Jeden z diskutujících na fóru MacRumors například uvedl, že zakoupil AirTagy zakoupil kvůli svým psům, a byl zklamán, když zjistil, že polohu psů nemůže na svém iPhonu sledovat také jeho žena.

Další z uživatelů uznal, že si možná tento fakt měl zjistit před objednáním AirTagu, zároveň ale dodává, že mu možnost společného sledování AirTagu ostatními členy domácnosti přišla zkrátka samozřejmá. „Doufám, že tuto funkci přidají co nejdřív. Pokud to umí Tile, věřím, že na to přijde i Apple. Tohle je opravdu škoda,“ uvedl další z diskutujících. Uživatelé se v diskuzích shodli na tom, že pokud členové domácnosti sdílí stejný plán rodinného sdílení na iCloudu, měl by každý z nich mít možnost sledovat také jednotlivé AirTagy. Vzhledem k tomu, do jaké míry Apple lpí na soukromí, co se používání AirTagů týče, je jen velmi malá pravděpodobnost, že by v budoucnu přibyla také možnost rodinného sdílení polohy těchto lokalizátorů.