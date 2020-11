Applu unikla fotka pouzdra pro lokalizátor AirTag

O lokalizátoru AirTag se hovoří v souvislosti s Applem sice již více než rok, jeho příchodu jsme se však doposud nedočkali. To by se nicméně mělo už dnes večer změnit, jelikož jej má kalifornský gigant podle těch nejpřesnějších zdrojů na svém posledním letošním eventu představit. Že se tak stane nyní potvrzuje i fotka, která se podařila získat velmi spolehlivému leakerovi Fudge. Ta totiž zachycuje pouzdro, které bude soužit k uchycení AirTagu k libovolnému předmětu.

Není tomu tak dávno, co se internetem prohnala patentová přihláška Applu pojednávající o zvláštním příslušenství podobném například dnešním držákům na žetony do nákupních košíků. Místo těch však měl podle zdrojů zajišťovat bezpečné přichycení lokalizátorům AirTags k produktům, které budou chtít uživatelé sledovat. A právě toto příslušenství si můžete nyní konečně prohlédnout i na reálné fotce vedle tohoto odstavce. Ta zachycuje konkrétně sedlově hnědou verzi vyrobenou z kůže, ze které bude Apple pravděpodobně vyrábět veškeré podobné úchyty, jelikož je pro tyto účely lepší volbou než silikon či guma. Poměrně zajímavé je, že ani na takto banálním příslušenství nechybí nápisy Designed by Apple in California, které budou nicméně zřejmě tím jediným viditelným odkazem na Apple, který k přiřazení produktu k výrobci pomůže. Rozhodně se totiž nejedná o produkt, na který bychom byli od něj zvyklí.