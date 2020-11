Apple chystá pro lokalizátor AirTag koženou „klíčenku“

Od představení prvního lokalizátoru z dílny Applu nás dělí zřejmě již jen několik málo dní či týdnů, což pro jablíčkáře lačnící po této novince znamená jediné – jejich napětí graduje. Zpříjemnit si jej tak mohou alespoň posledními střípky informací, které ohledně AirTags unikají. Jednou z nich je i zpráva objasňující to, jak se bude novinka přichytávat ke sledovaným produktům. Žádnou inovaci však v tomto směru nečekejte.

Zdroj: Twitter

V uplynulých týdnech se začalo v kuloárech šuškat o tom, že bude Apple k AirTagům prodávat speciální příslušenství sloužící právě pro jejich přichycení k produktům, jejichž polohu bude chtít uživatel sledovat. Lokalizátory totiž v sobě nemají žádnou dírku a ani nic podobného, čím by šly k čemukoliv snadno přichytit. Jak se však zdá, ani řešení Applu není ve výsledku ničím originální a dle všeho ani inovativní. Z čerstvě zveřejněného patentu totiž jasně vyplývá, že příslušenstvím pro přichycení AirTagů ke sledovaným produktům nebude zřejmě nic jiného, než prachobyčejná klíčenka podobná například těm, které jsou schopné udržet v sobě žetony pro nákupní košíky. Chybět na ní samozřejmě nemá ani klasický kroužek na klíče, kterým by měla být přichycena prakticky k čemukoliv s okem. Co se pak týče výrobního materiálu, jednat by se mělo o kůži, kterou Apple možná doplní i o silikonovou verzi. Veškeré další detaily nám nicméně prozradí až samotný Apple na listopadové Keynote, jejíž oznámení se očekává každým dnem.