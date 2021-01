Applu unikla párovací animace pro lokalizátor AirTag

Příchod dlouho očekávaného lokalizátoru AirTag je každým dnem blíž. Vyplývá to alespoň z informací od prakticky všech zdrojů, dle kterých má Apple představení této novinky naplánováno na začátek letošního roku. Nasvědčuje tomu i čerstvý únik párovací animace AirTagu, která by měla být nasazena zřejmě již do následující verze operačního systému iOS.

Animaci, kterou si můžete prohlédnout ve videu pod tímto odstavcem, se podařilo získat velmi přesnému leakerovi Jonu Prosserovi od softwarového vývojáře Applu, který se na přípravě systému iOS pro příchod lokalizátoru podílí. Zpracování animace není ve výsledku nikterak překvapivé – jedná se totiž typově o naprosto standardní animaci, kterou Apple využívá i pro párování svých dalších produktů v čele s AirPods či HomePody. Co se pak týče designu AirTagu, který se v animaci samozřejmě objevuje, ten není též nikterak překvapivým. Stoprocentně se totiž shoduje se vzhledem, který svět zná již dlouhé měsíce.

AirTagy by měly v budoucnu sloužit primárně pro sledování polohy non-Apple zařízení přes aplikaci Najít. Vybavené by měly být jak Bluetooth modulem, tak i čipem U1 pro ultraširokopásmové vlny, díky čemuž by mělo být jejich lokalizování pomocí kompatibilních zařízení velmi snadné. Krom toho se počítá i s tím, že budou schopné spouštět nejrůznější AR efekty, které jejich hledání usnadní. Vše však v tomto směru ukáže až čas.