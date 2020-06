Takto zní zvukové efekty chystaného lokalizátoru AirTag od Applu

Že Apple pracuje na vlastním lokalizátoru či chcete-li lokalizačním přívěsku AirTag není díky obrovskému množství úniků informací z posledního zhruba třičtvrtě roku žádným tajemstvím. Ačkoliv není zatím stále jasné, kdy přesně bychom se mohli představení dočkat, vývoj produktu zřejmě zdárně finišuje. V systémech iOS se totiž objevuje čím dál více softwarových prvků, které s AirTagem přímo souvisí. Nejnovějším objevem jsou zvukové stopy, které by měly být lokalizátorem využívány.

Nové zvuky, které vývojáři před pár hodinami objevili v iOS, mají být dle leakerů přehrávány přímo na iPhonu a mají sloužit k upozornění uživatele buď při nabrání správného směru při hledání AirTagu, nebo naopak při vzdálení se z jeho dosahu. Implementovány by pak měly být do aplikace Najít, která bude právě ke správě AirTags sloužit. Apple jí proto bude muset po vydání relativně výrazně překopat, aby do ni vměstnal potřebné prvky a uživatelské rozhraní, jenž bude pro AirTags určené.

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL

— Soybeys (@Soybeys) June 18, 2020