Nad nabíjením chystaného lokalizátoru AirTag visí stále otazníky

Jistě si pamatujete na lokalizační přívěsek AirTag, jehož představení jsme se podle úniků a spekulací měli dočkat již loni, a to při příležitosti představení nových iPhonů. Tak se však bohužel nestalo a my proto musíme na tuto zajímavou novinku dále čekat. Nyní se však ohledně lokalizačního přívěsku AirTag dozvídáme nové informace.

Původně se očekávalo, že se bude AirTag nabíjet pouze pomocí bezdrátového nabíjení. Podle posledních zpráv, které pochází od našich kolegů ze zahraničního magazínu MacRumors, by nakonec mohlo být všechno jinak. Lokalizační přívěsky AirTag by totiž měly disponovat klasickou kulatou baterií s označením CR2032. Nutno podotknout, že tento typ baterie nepatří mezi baterie, které se dají nabíjet, a tak by uživatelé byli nuceni ji čas od času vyměnit. Pro její výměnu by poté mělo stačit pouze odšroubovat krytku, pod kterou se nachází. Výše uvedené informace se však týkají prototypu přívěsku AirTag, tudíž se samozřejmě mohou do oficiálního představení změnit.

Je otázkou, zda se tentokrát zdroje MacRumors trefily do černého. Vyměnitelná baterie by totiž nebyla pro podobný typ zařízení zrovna ideální. Pokud by totiž došlo k ukradení věci, ke které máte AirTag připevněn, tak dotyčnému zloději bude k deaktivaci lokalizátoru stačí vytáhnout vyměnitelnou baterii. V případě bezdrátově nabíjené baterie by to rozhodně nebylo tak jednoduché. S využitím nabíjecí baterie a integrací bezdrátového nabíjení by však na druhou stranu také vzrostla cena celého přívěsku. Doufejme tedy, že Apple dotáhne AirTag k naprosté dokonalosti a vyřeší také perfektní propojení s aplikací Najít, tedy aby bylo možné přívěsek najít i tehdy, kdy nebude v dosahu Bluetooth.