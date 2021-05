AirTag na letišti: Kdy vám pomůže a kdy naopak zklame

Již od minulého týdne vás na stránkách LsA průběžně informujeme o nových jablečných lokalizátorech AirTag a o tom, co všechno umí či neumí. Řada z vás si v této souvislosti jistě klade otázku, zda mohou AirTags posloužit také ke sledování kufrů a předejít tak jejich ztrátě, respektive přispět v případě ztráty k jejich snazšímu a rychlejšímu nalezení. Odpověď zní „ano“ – existuje ale případ, kdy vám AirTagy se ztracenými kufry bohužel nepomohou.

Na webu Executive Traveller se stejně jako na spoustě jiných webových magazínů objevila nedávno recenze na lokalizátory AirTag, a v rámci recenze je vyzkoušela také v prostorách letiště. Jednou z otázek, kterými se recenzenti zabývali, byly potenciální problémy, které by na letišti mohl způsobit Bluetooth signál, vysílaný jablečnými lokalizátory. V tomto případě není absolutně žádný důvod k obavám – AirTag nejsou prvními lokalizačními přívěsky, které lidé připínají ke svým zavazadlům. V letadlech také cestující běžně používají bezdrátová sluchátka, takže v Bluetooth konektivitě není absolutně žádný problém. Potíže nenastaly ani s baterií AirTagů. Sice se jedná o Li-ion baterii, je ale malá a není dobíjecí.

V rámci recenze se také ukázalo, že není absolutně žádný problém za pomoci nativní aplikace Najít ověřit, zda se zdánlivě ztracené zavazadlo nakonec náhodou přece jenom nenachází v prostorách letiště. V jednom jediném případě vám ale AirTag připnutý ke kufru na letišti neposlouží. Jak jste se mohli dočíst v našich předchozích článcích, pokud se AirTag nachází v bezprostřední blízkosti nespárovaného iPhonu, nedojde k několikanásobnému odeslání jeho polohy do spárovaného zařízení. Jedná se o záměrné opatření, s jehož pomocí chce společnost Apple předejít případnému záměrnému sledování osob za pomoci těchto lokalizátorů. Pokud tedy váš kufr bude mít zrovna po ruce některý ze zaměstnanců letiště, který u sebe zároveň bude mít svůj iPhone, rozhodně bohužel nemůžete počítat s tím, že by lokalizátor v danou chvíli odeslal údaje o své poloze do vašeho iPhonu v reálném čase. Jinými slovy – uvidíte ji jednou za několik minut a to ještě, když dobře.