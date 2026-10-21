Konec nechtěného přepínání hudby. Apple konečně umožní vypnout dotykové ovládání HomePodu

Majitelé HomePodů se brzy dočkají velmi užitečné funkce. Jak upozornil leaker vystupující pod nickem „pdfu“, chystaná aktualizace operačních systémů iOS 27.2 a HomePod 27.2, která má dorazit už příští týden, konečně přinese dlouho žádanou možnost deaktivovat dotykovou plochu na horní straně zařízení.
Konec náhodných dotyků od dětí i zvířat
V aplikaci Domácnost se v nastavení reproduktoru objeví nový přepínač pro uzamčení ovládání (Lock Controls). Jakmile jej uživatel aktivuje, HomePod přestane reagovat na dotyky při přehrávání audia nebo spouštění běžných akcí. Tato novinka potěší především uživatele, kteří reproduktor ovládají hlavně přes iPhone.
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Výjimky pro důležité funkce a plná podpora
Apple celou funkci navrhl prakticky, takže uzamčení dotykové plochy nevyřadí celý produkt z „provozu“. I při zapnutém zámku bude zařízení nadále reagovat na dotyk v případě určitých událostí. Konkrétně má jít o funkce Intercom, minutky, budíky, Check In nebo hovory přes FaceTime. Nové nastavení navíc nebude nijak omezeno jen na nejnovější hardware. Podle dostupných informací dorazí na všechny modely HomePodu, a to včetně původní první generace z roku 2018. Apple před pár dny odhalil dlouho očekávaný HomePod mini 2. Je pravdou, že Apple jej měl připravený už docela dlouho a s vydáním posečkal kvůli nedokončené Siri AI. Stejný scénář se pak konal i v případě nové Appke TV a HomeView. Zpackaná Siri tak měla na jablečné produktové řady poměrně zásadní dopad.
Mohli pridat aj moznost uplneho vypnutia. Na najstarsom minihomepode zacala po 3 s pol roku blbnut dotykova plocha – nahodne “samo” stlacanie (pustil hudbu / vypol). Pomohlo len rozobratie a odpojenie kablika z dotykoveh plochy. Od tej doby funguje bez problemov, ale ovladat sa uz samozrejme da len cez iphone / ipad….