Unikly další fotky HomePodu 3! Potvrzují nasazení zásadní novinky

Fanoušci chytrých reproduktorů HomePod budou mít v roce 2024 velmi pravděpodobně další důvod k radosti. Poté, co Apple na začátku loňska přišel s 2. generací velkého HomePodu, to totiž nyní vypadá, že se na příští rok chystá generace třetí a to navíc v podstatně zajímavější formě než kterou Apple ukázal na začátku letoška. Horní stranu, která nyní slouží k ručnímu ovládání HomePodu a elementárnímu zobrazování animace Siri, má totiž vystřídat LCD displej, což potvrzují i před pár hodinami uniklé fotky níže.

Že chystá Apple HomePod s LCD displejem na horní straně pro zobrazování notifikací, kalendáře, ovladačů pro Domácnost a tak podobně jsme v předešlých týdnech slyšeli hned několikrát, přičemž před pár měsíci jsme měli dokonce i možnost vidět fotky prvních prototypů. Leaker Kotsunami, který se v minulosti prezentoval jako jeden z nejspolehlivějších vůbec, pak před pár hodinami na svém twitterovém účtu přišel s několika dalšími fotkami, které displej HomePodu 3 poměrně detailně zachycují. Na snímcích si lze všimnout poměrně úzkého rámečku či absence „ikon“ + a – pro regulaci hlasitosti. Bohužel, jakýkoliv větší vhled například přímo na software, který na HomePodu 3 poběží, zatím k dispozici nemáme a můžeme proto jen hádat, jak kvalitní a hlavně využitelný nakonec bude. Snad se tedy představení finálního výsledku dočkáme co nevidět.