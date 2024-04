Zavřené obchody 2024: Budou mít obchodníci 1. a 8. května otevřeno?

Zavřené obchody 2024 a to, jak si na nadcházející svátky 1. a 8. května nakoupíme zajímá jako již tradičně mnoho lidí. To proto, že nynější systém rozlišování svátků na velké a malé, podle čehož se řídí to, zda musí mít daný obchod ve svátek zavřeno či nikoliv, je pro mnohé lidi velmi matoucí a tak před každým svátkem zjišťují, zda bude možné v tento den standardně nakoupit či nikoliv. Jak to tedy bude zítra a příští týden?

Obchody 1. května

Svátek práce, tedy 1. květen, žádné změny v otevírací době obchodů nepřináší. Tento svátek se totiž řadí mezi takzvané menší státní svátky, na které se zavírání obchodů nevztahuje. I obchody nad 200 metrů čtverečních tedy mohou mít ve středu 1. května otevřené a záleží jen na jejich provozovatelích, zda se tak stane. Minimálně velké řetězce však alespoň podle svých webových stránek zavírat nehodlají.

Obchody 8. května

To Den vítězství připadající na 8. května je na tom úplně jinak. Jedná se totiž o velký státní svátek, pro který platí, že prodejny nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno. Příští týden ve středu si tedy nakoupíte jen stěží – konkrétně buď v menších obchodech, nebo na místech se zvýšenou koncentrací lidí (například obchody na nádraží a tak podobně). Zavřeno dále nemusí mít lékárny nebo třeba benzínky.