Vzpomínáme na Nintendo DS: Dva displeje, dotykové pero a fenomén, který absolutně pobláznil svět

V roce 2004 stála japonská společnost Nintendo před těžkým úkolem. Potřebovala přijít s inovací, která by posunula hranice kapesního hraní a navázala na obří úspěch Game Boy. Výsledkem byl nevídaný koncept Nintendo DS (Dual Screen). Zařízení v neobvyklém „véčkovém“ designu se dvěma obrazovkami sice u konkurence zpočátku budilo posměšné rozpaky, ale bleskově se proměnilo v naprostý fenomén. S více než 154 miliony prodaných kusů se „déesko“ stalo nejúspěšnější konzolí v historii Nintenda a druhou nejprodávanější herní platformou všech dob hned za PlayStationem 2.
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Tento ohromující úspěch přitom vůbec nespočíval v hrubém výpočetním výkonu. Srdcem konzole byly dva poměrně skromné procesory rodiny ARM doplněné o pouhé 4 MB operační paměti. Kouzlo se skrývalo výhradně v hardwarových inovacích. Zatímco horní displej sloužil ke standardnímu zobrazení akce, spodní rezistivní obrazovka reagovala na dotyk přiloženého plastového stylusu, což otevřelo vývojářům dveře k úplně novým herním mechanismům. Konzole navíc obsahovala zabudovaný mikrofon, do kterého jste museli při řešení hádanek foukat či křičet, a revoluční bezdrátový modul pro lokální multiplayer i legendární kreslící chat PictoChat. Spodní hardwarový slot navíc chytrým způsobem zajišťoval plnou zpětnou kompatibilitu se staršími hrami pro Game Boy Advance.
Právě dotykové ovládání dokázalo k malým obrazovkám přilákat i lidi, kteří videohry nikdy předtím nehráli. Globálním hitem se staly logické hříčky jako Brain Age nebo dojemná péče o virtuální mazlíčky v Nintendogs. Tradiční hráče naopak uhranuly mistrovské kousky jako plošinovka New Super Mario Bros., průlomový Mario Kart DS s online multiplayerem nebo temný a drsný Grand Theft Auto: Chinatown Wars. Absolutním prodejním tahákem se pak staly edice Pokémon Diamond a Pearl, které naplno využily možnosti bezdrátového obchodování s příšerkami přes internet.
Nintendo DS ukázalo celému technologickému průmyslu, že surový výkon zkrátka není všechno. Oslnilo originalitou, dokonalou hratelností a odvahou bořit zavedené konvence. Tato plastová krabička se stylusem navždy změnila způsob, jakým chápeme hraní na cestách, a její nadčasový odkaz je v herním světě silně cítit dodnes. Ačkoli jsem fanoušek konkurence a v době éry Nintenda DS jsem „pařil“ na PSP, s nadšením jsem sledoval známého, který hrál právě na Nintendu. Šlo o revoluci, což se podepsalo i na prodejích.