Tato zdravotní funkce z Apple Watch zachránila život válečnému veteránovi

Funkce detekce spánkové apnoe na Apple Watch funguje tiše na pozadí už dva roky a pomáhá uživatelům řešit skryté zdravotní potíže. Její přínos nedávno vyzdvihl server Military.com na případu 38letého veterána amerického letectva Davida Aladejobiho, kterého na možný problém upozornily jeho Apple Watch Ultra.
Aladejobi prvotní upozornění na displeji ignoroval. Když si ale uvědomil své časté chrápání a pravidelné ranní bolesti hlavy, zaslal screenshot z hodinek svému lékaři. Následné vyšetření ve spánkové laboratoři diagnózu skutečně potvrdilo. Veteránovi byl okamžitě předepsán přístroj CPAP pro regulaci dýchání během noci. „Lékař mi řekl, že neléčená spánková apnoe může vést k vysokému krevnímu tlaku nebo dokonce ke smrti. Věnovat pozornost hodinkám, které už beztak nosíte na ruce, tak bylo naprosto zásadní,“ uvedl Aladejobi v rozhovoru.
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Jak hodinky monitorují dýchání
Apple Watch využívají integrovaný akcelerometr k vyhodnocování poruch dýchání během spánku. Systém data analyzuje za období 30 dnů, a pokud zaznamená konzistentní známky středně těžké až těžké apnoe, uživatele upozorní. Pro správné fungování je nutné mít zapnuté sledování spánku a nasadit si hodinky do postele alespoň na 10 nocí během zmíněného měsíčního úseku.
Samotné upozornění neslouží jako lékařská diagnóza, ale je jakýmsi impulsem k návštěvě odborníka. Funkce je navržena pro dospělé uživatele bez předchozí diagnózy a aktuálně ji podporují modely Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 9 a novější, a také Apple Watch Ultra 2 a novější. Apple dlouhodobě tvrdí, že Apple Watch nejsou jen prodlouženou rukou iPhonu, ale taktéž parťák pro zdravý životní styl. Jablečná společnost se momentálně soustřeďuje na neinvazivní měření glukózy v krvi, což by mohlo být pro Apple Watch zásadní.