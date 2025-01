Apple Watch vám mohou pomoci přestat s alkoholem! Tento muž je toho důkazem

Na stránkách našeho magazínu vás poměrně často informujeme o případech, kdy se chytré hodinky Apple Watch podílely na záchraně lidského života. V tomto duchu se ponese i dnešní článek, přesto se ale od těch ostatních bude malinko lišit.

Uživatelé hodinek Apple Watch čast popisují, jak jim toto zařízení pomohlo zachránit život při zdravotních potížích a v nouzových situacích. Zakladateli společnosti Whole Foods však pomohly zlepšit život právě poznatky získané z hodinek Apple Watch. Server Business Insider tento týden upozornil na to, že zakladatel společnosti Whole Foods John Mackey se před třemi lety rozhodl přestat pít, a to částečně díky údajům shromážděným hodinkami Apple Watch.

Fotogalerie Apple Watch Series 10 17 appple-watch-series-10-face.jpg Apple Watch 10 Apple Watch Series 10 - gifts Apple Watch Series 10 18 Apple Watch Series 10 1 Apple Watch Series 10 11 Apple Watch Series 10 31 Apple-Watch-Series-10-sleep-apnea-notifications-240909 Apple-Watch-Series-10-Oceanic-plus-app-240909 Vstoupit do galerie

Mackey uvedl, že k jeho rozhodnutí nadobro vyřadit alkohol ze svého života přispěly hodinky Apple Watch. Podle svých vlastních slov si všiml nevalné kvality svého spánku a přemýšlel o jejích příčinách. Mackey zjistil, že více pohybu a méně velkých jídel před spaním znamená lepší spánek. Největší poznatek však podle Apple Watch a aplikace AutoSleep vyplýval z nedostatku hlubokého spánku.

„A hodně jsem se díky tomu naučil, protože mi to říká nejen o tom, jak dlouho spím, ale i o kvalitě spánku a o tom, jak hluboký spánek mám. A začal jsem si všímat, že kdykoli jsem vypil byť jen jedno pivo nebo jednu sklenku vína, můj hluboký spánek klesl na nulu. Neměl jsem žádný hluboký spánek a můj celkový spánek klesl asi o hodinu,“ uvádí Mackey.

Přiznává, že zpočátku experimentoval, protože se původně alkoholu nechtěl zcela vzdát. Když ale zjistil, že po alkoholu nedokáže spát hlubokým spánkem, rozhodl se, že nejlepší bude opravdu zcela přestat pít. Zatím prý dává přednost kvalitnímu spánku, ačkoliv nevylučuje možnost, že přijde čas, kdy si opět dá skleničku. Sledování spánku je v současné chvílí jednou z integrovaných funkcí hodinek Apple Watch. Hodinky Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 a Apple Watch Ultra 2 jsou schopné detekovat i příznaky spánkové apnoe.