Apple s předstihem odhalil název pro nový MacBook s OLED!

Apple včera večer oficiálně potvrdil, že na středu 28. října chystá další vlnu představení novinek pro letošní rok, která bude pravděpodobně zároveň letos tou poslední. A právě pozvánka na tuto událost vzbudila ve fanouškovské Apple komunitě pořádnou pozornost. Kalifornský gigant totiž celou akci doprovází sloganem „Pro and Tell“, který je slovní hříčkou vycházející z anglického spojení „show and tell“. Na tom by sice ještě nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem tímto sloganem do značné míry nezabil dřívější spekulace o chystané změně názvu jeho high-endových laptopů s OLED displejen.
Právě s ohledem na použití „Pro“ ve sloganu je totiž velmi pravděpodobné, že Apple chce své chystané OLED notebooky i nadále prodávat pod označením MacBook Pro a nikoliv jako MacBook Ultra, jak se ještě před několika měsíci očekávalo. A přestože se může zdát, že jde jen o drobnost, ve skutečnosti by to mohlo mnohé napovědět o tom, jak Apple plánuje svou nabídku počítačů v následujících
Označení Ultra totiž mělo podle dřívějších spekulací patřit nové, ještě prémiovější kategorii notebooků, která by se v nabídce zařadila nad současné MacBooky Pro. Apple by tak mohl vedle sebe prodávat klasické modely s mini-LED displeji a dražší varianty s OLED panely, dotykovým ovládáním a přepracovanou konstrukcí. Pokud však novinky skutečně ponesou označení Pro, vůbec bych se nedivil tomu, kdyby Apple jejich příchod prezentoval spíše jako další evoluci stávající řady než jako vznik úplně nové produktové kategorie.
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Zajímavé přitom je, že by nešlo o první letošní případ, kdy se spekulace kolem označení Ultra nakonec ukázaly jako mylné. I první ohebný iPhone, který byl dlouhé měsíce označován jako iPhone Ultra, totiž nakonec dorazil s jiným názvem – konkrétně již notorický známým iPhone Duo.
Samotné nové MacBooky však kvůli tomu samozřejmě nebudou o nic méně zajímavé. Podle dosavadních úniků totiž nabídnou 14″ a 16″ OLED displeje s dotykovým ovládáním, Dynamic Island namísto klasického výřezu pro kameru či přepracovanou a lehčí konstrukci. Očekávají se také procesory M5 Pro a M5 Max, což je poměrně překvapivé vzhledem k tomu, že Apple už má v nabídce základní čip M6.
Osobně mi přitom zachování označení MacBook Pro dává smysl. Jde totiž o značku, kterou Apple buduje už dvě desetiletí a která je mezi profesionály mimořádně dobře zavedená. Vytvářet nad ní další kategorii jen kvůli novému displeji a dotykovému ovládání by tak nemuselo být úplně nejšťastnější – tím spíš, když by tyto stroje dorazily se „starými čipy“, které využívá i současná generace. Označení „Ultra“ by si tak OLED stroje jednoduše vzhledem ke svým specifikacím ještě úplně nezasloužily. Na druhou stranu je pravda, že pokud Apple skutečně plánuje prodávat nové OLED modely vedle současných MacBooků Pro, bude muset jejich vzájemné odlišení nějak vyřešit. Myslím si však, že spíš mini-LED modely (tedy současné verze) raději i s ohledem na stejný typ čipů raději zařízne, než aby do své produktové nabídky vnášel jakékoliv zmatky.