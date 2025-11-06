MacBook Air dostane OLED displej, pár let to však ještě potrvá

Apple plánuje uvést MacBook Air s OLED displejem v roce 2028. Informaci přinesl Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém newsletteru Power On. Přechod z LCD na OLED je součástí širší strategie, která zahrnuje také zařízení iPad mini, iPad Air a MacBook Pro. Apple už technologii OLED používá u modelů iPad Pro, kde nabízí vyšší jas, hlubší černou, lepší kontrast a nižší spotřebu energie. OLED se však zatím nechystá pro levnější iPad, který zůstane u klasického LCD.
Podle Gurmana dostane MacBook Pro s OLED panelem a dotykovou obrazovkou už v rámci příštího velkého redesignu. A to pravděpodobně koncem roku 2026. Apple přitom spolupracuje s několika dodavateli, aby zajistil dostatek panelů pro celý svůj produktový ekosystém. Příští rok by měl být na trh uveden MacBook Air s čipem M5 (avšak stále s LCD displejem). Pokud Apple zachová svůj obvyklý roční cyklus, první OLED MacBook Air by mohl dorazit s čipem M7 v roce 2028.
Fotogalerie
Přechod na OLED přinese pro uživatele jasné benefity. Kvalitnější obraz, lepší barvy a úsporu energie, která se pochopitelně pozitivně podepíše na výdrži baterie. OLED navíc umožní tenčí konstrukci, což se hodí právě pro lehký MacBook Air. Otázkou ovšem zůstává, jak moc se tento přechod podepíše na ceně. Doufejme, že minimálně.