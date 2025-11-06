Zavřít reklamu

MacBook Air dostane OLED displej, pár let to však ještě potrvá

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple plánuje uvést MacBook Air s OLED displejem v roce 2028. Informaci přinesl Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém newsletteru Power On. Přechod z LCD na OLED je součástí širší strategie, která zahrnuje také zařízení iPad mini, iPad Air a MacBook Pro. Apple už technologii OLED používá u modelů iPad Pro, kde nabízí vyšší jas, hlubší černou, lepší kontrast a nižší spotřebu energie. OLED se však zatím nechystá pro levnější iPad, který zůstane u klasického LCD.

Mohlo by vás zajímat

Podle Gurmana dostane MacBook Pro s OLED panelem a dotykovou obrazovkou už v rámci příštího velkého redesignu. A to pravděpodobně koncem roku 2026. Apple přitom spolupracuje s několika dodavateli, aby zajistil dostatek panelů pro celý svůj produktový ekosystém. Příští rok by měl být na trh uveden MacBook Air s čipem M5 (avšak stále s LCD displejem). Pokud Apple zachová svůj obvyklý roční cyklus, první OLED MacBook Air by mohl dorazit s čipem M7 v roce 2028.

MacBook Air M4 LsA 34 MacBook Air M4 LsA 34
MacBook Air M4 LsA 33 MacBook Air M4 LsA 33
MacBook Air M4 LsA 32 MacBook Air M4 LsA 32
MacBook Air M4 LsA 31 MacBook Air M4 LsA 31
MacBook Air M4 LsA 30 MacBook Air M4 LsA 30
MacBook Air M4 LsA 29 MacBook Air M4 LsA 29
MacBook Air M4 LsA 28 MacBook Air M4 LsA 28
MacBook Air M4 LsA 19 MacBook Air M4 LsA 19
MacBook Air M4 LsA 18 MacBook Air M4 LsA 18
MacBook Air M4 LsA 17 MacBook Air M4 LsA 17
Vstoupit do galerie

Přechod na OLED přinese pro uživatele jasné benefity. Kvalitnější obraz, lepší barvy a úsporu energie, která se pochopitelně pozitivně podepíše na výdrži baterie. OLED navíc umožní tenčí konstrukci, což se hodí právě pro lehký MacBook Air. Otázkou ovšem zůstává, jak moc se tento přechod podepíše na ceně. Doufejme, že minimálně.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.