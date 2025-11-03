Apple představí příští rok více než 15 nových produktů! Co vše je v plánu?

Fanoušci Applu zažijí v příštím roce produktové žně. Vyplývá to alespoň z nové zprávy reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle jehož zdrojů nás v roce 2026 čeká jedno z nejnabitějších období v historii Applu. Společnost má totiž údajně v plánu představit více než 15 nových produktů, mezi nimiž nebudou chybět nové Macy, iPady, iPhony, a dokonce ani první ohebný iPhone.
Gurman popisuje příští rok jako „jeden z nejdůležitějších v poslední dekádě“. Apple se totiž chystá rozšířit svou umělou inteligenci Apple Intelligence, vypořádat se s tlakem evropských regulátorů a zároveň čelit riziku nových celních poplatků. Přesto má být jeho produktová ofenziva mimořádně ambiciózní.
Hned začátek roku se podle Gurmana ponese ve znamení hardwarových novinek. Apple totiž údajně uvede iPhone 17e, 12. generaci základního iPadu s čipem A18, iPad Air s M4, a také MacBook Air s M5. Dočkat bychom se měli i MacBooku Pro s M5 Pro a M5 Max a nových externích monitorů. Zhruba na přelomu března a dubna pak přijde dlouho očekávaná nová verze Siri spolu s chytrým domácím displejem, který bude možné postavit na stůl nebo připevnit na zeď.
Fotogalerie
Podzim se pak ponese v tradičním duchu, tedy ve znamení nové generace Apple Watch a iPhonů. Vlajkový iPhone 18 Pro má podle dostupných informací konečně přestat používat Qualcomm modemy a přejít na vlastní čip Apple C. Největším tahákem má být ovšem první ohebný iPhone, který by měl podle dřívějších úniků nabídnout 7,8″ vnitřní displej, titanový rám a konstrukci připomínající Galaxy Z Fold.
Fotogalerie #2
Apple ale údajně nezůstane jen u tradičních zařízení. V roce 2026 by se měl pustit i do segmentu chytré domácnosti, mimo jiné s vlastní bezpečnostní kamerou. Další novinkou má být Mac mini s M5 a Mac Studio nové generace. Menší, ale důležitý upgrade čeká také iPad mini, který přejde na OLED displej.
A i když se nového iPadu Pro nedočkáme dříve než v roce 2027, Apple má podle Gurmana ještě jedno eso v rukávu. Na samotném konci roku by totiž mohl představit zcela přepracované MacBooky Pro s čipy M6 Pro a M6 Max, tenčím tělem, dotykovým OLED displejem. A jako třešnička na dortu pak může přijít první náhled na chytré brýle, jejichž dodavatelé už údajně vyrábějí malé testovací série. Rok 2026 tak může být pro Apple skutečným přelomem a to nejen kvůli novým produktům, ale i kvůli posunu v tom, jak se firma dívá na budoucnost počítačů, telefonů i umělé inteligence.