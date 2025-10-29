Apple chystá velkou displejovou revoluci! OLED dorazí i do MacBooků a levnějších iPadů

Loňský přechod na OLED displeje u iPadů Pro není ze strany Applu žádným výstřelem do prázdna, ale naopak zahájením velké displejové přestavby jeho portfolia produktů. Tvrdí to alespoň zdroje velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana, podle kterých kalifornský gigant plánuje nasadit OLED dispeleje i do dalších zařízení mimo iPad Pro. Dočkat by se jí měl iPad mini, iPad Air, MacBook Pro a dokonce i MacBook Air. Jinými slovy, i levnější modely, které doposud spoléhaly výhradně na LCD panely, čeká zásadní přerod.
Jako první přijde podle Gurmanových zdrojů na řadu iPad mini, který by měl dostat OLED už v roce 2026. Apple navíc zvažuje i zlepšení odolnosti vůči vodě, což by mohlo z kompaktního tabletu udělat ideálního společníka nejen do batohu, ale i do terénu. iPad Air si však bude muset ještě počkat, jelikož model plánovaný na jaro 2026 zůstane u LCD a přechod na OLED dorazí nejdříve v roce 2027. Základní iPad by měl nicméně i nadále (minimálně pro následujících pár let) zůstat věrný LCD displejům, přičemž důvodem je prakticky 100% cena.
Velká změna ale čeká i MacBooky. Není žádným tajemstvím, že Apple chystá MacBook Pro s OLED displejem, který by mohl dorazit už v roce 2026. Zdroje Gurmana však nyní tvrdí, že následně dostane OLED také MacBook Air, přičemž jeho vydání se očekává nejdříve v roce 2028. Model plánovaný na jaro 2026 si tak OLED ještě neužije, ale Apple tím zjevně pokládá základy pro novou generaci notebooků.
Co se týče benefitů OLED displejů, přechod na ně zaručí Apple produktům výrazně lepší kontrast, sytější barvy, nižší spotřebu energie a tenčí konstrukci. Jinými slovy, Apple míří k tomu, aby všechny jeho displeje nabídly stejnou úroveň kvality bez ohledu na to, jestli držíte v ruce tablet, nebo notebook. A pokud se naplní odhady Bloombergu, právě rok 2026 by mohl být zlomovým okamžikem, jelikož by v něm měl být přechod opravdu citelný.