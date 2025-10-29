Zavřít reklamu

Apple chystá velkou displejovou revoluci! OLED dorazí i do MacBooků a levnějších iPadů

Vše o Apple
Jiří Filip
Loňský přechod na OLED displeje u iPadů Pro není ze strany Applu žádným výstřelem do prázdna, ale naopak zahájením velké displejové přestavby jeho portfolia produktů. Tvrdí to alespoň zdroje velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana, podle kterých kalifornský gigant plánuje nasadit OLED dispeleje i do dalších zařízení mimo iPad Pro. Dočkat by se jí měl iPad mini, iPad Air, MacBook Pro a dokonce i MacBook Air. Jinými slovy, i levnější modely, které doposud spoléhaly výhradně na LCD panely, čeká zásadní přerod. 

Jako první přijde podle Gurmanových zdrojů na řadu iPad mini, který by měl dostat OLED už v roce 2026. Apple navíc zvažuje i zlepšení odolnosti vůči vodě, což by mohlo z kompaktního tabletu udělat ideálního společníka nejen do batohu, ale i do terénu. iPad Air si však bude muset ještě počkat, jelikož model plánovaný na jaro 2026 zůstane u LCD a přechod na OLED dorazí nejdříve v roce 2027. Základní iPad by měl nicméně i nadále (minimálně pro následujících pár let) zůstat věrný LCD displejům, přičemž důvodem je prakticky 100% cena. 

Apple mini ipad Apple mini ipad
apple ipad mini 5G apple ipad mini 5G
ipad mini 2021 repro ipad mini 2021 repro
iPad mini bok iPad mini bok
Touch id ipad mini Touch id ipad mini
iPad mini 2021 iPad mini 2021
iPad mini camera iPad mini camera
iPad mini 5G iPad mini 5G
Apple iPad mini 2021 Apple iPad mini 2021
mini ipad mini ipad
ipad mini 2021 ipad mini 2021
iPad mini 5G iPad mini 5G
iPad mini 5G iPad mini 5G
Velká změna ale čeká i MacBooky. Není žádným tajemstvím, že Apple chystá MacBook Pro s OLED displejem, který by mohl dorazit už v roce 2026. Zdroje Gurmana však nyní tvrdí, že následně dostane OLED také MacBook Air, přičemž jeho vydání se očekává nejdříve v roce 2028. Model plánovaný na jaro 2026 si tak OLED ještě neužije, ale Apple tím zjevně pokládá základy pro novou generaci notebooků.

Co se týče benefitů OLED displejů, přechod na ně zaručí Apple produktům výrazně lepší kontrast, sytější barvy, nižší spotřebu energie a tenčí konstrukci. Jinými slovy, Apple míří k tomu, aby všechny jeho displeje nabídly stejnou úroveň kvality bez ohledu na to, jestli držíte v ruce tablet, nebo notebook. A pokud se naplní odhady Bloombergu, právě rok 2026 by mohl být zlomovým okamžikem, jelikož by v něm měl být přechod opravdu citelný. 

MacBook Air M4 LsA 18 MacBook Air M4 LsA 18
MacBook Air M4 LsA 19 MacBook Air M4 LsA 19
MacBook Air M4 LsA 21 MacBook Air M4 LsA 21
MacBook Air M4 LsA 20 MacBook Air M4 LsA 20
MacBook Air M4 LsA 22 MacBook Air M4 LsA 22
MacBook Air M4 LsA 23 MacBook Air M4 LsA 23
MacBook Air M4 LsA 24 MacBook Air M4 LsA 24
MacBook Air M4 LsA 25 MacBook Air M4 LsA 25
MacBook Air M4 LsA 26 MacBook Air M4 LsA 26
MacBook Air M4 LsA 28 MacBook Air M4 LsA 28
MacBook Air M4 LsA 29 MacBook Air M4 LsA 29
MacBook Air M4 LsA 30 MacBook Air M4 LsA 30
MacBook Air M4 LsA 31 MacBook Air M4 LsA 31
MacBook Air M4 LsA 32 MacBook Air M4 LsA 32
MacBook Air M4 LsA 33 MacBook Air M4 LsA 33
MacBook Air M4 LsA 34 MacBook Air M4 LsA 34
MacBook Air M4 LsA 35 MacBook Air M4 LsA 35
MacBook Air M4 LsA 36 MacBook Air M4 LsA 36
MacBook Air M4 LsA 37 MacBook Air M4 LsA 37
MacBook Air M4 LsA 38 MacBook Air M4 LsA 38
MacBook Air M4 1 MacBook Air M4 1
MacBook Air M4 2 MacBook Air M4 2
MacBook Air M4 3 MacBook Air M4 3
MacBook Air M4 4 MacBook Air M4 4
MacBook Air M4 5 MacBook Air M4 5
