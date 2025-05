LG se stalo první značkou, která v Evropě prodala 10 milionů OLED televizí!

Tisková zpráva: Společnost LG Electronics (LG) s hrdostí oznamuje průlomový úspěch: jako první značka překonala hranici 10 milionů prodaných OLED televizorů v Evropě1. Tento milník, kterého bylo dosaženo ve druhém čtvrtletí roku 2025, podtrhuje trvalou důvěru evropských spotřebitelů v OLED televizory LG jako standard pro prémiové sledování digitálního obsahu. Již více než deset let je LG lídrem v segmentu OLED televizorů, neustále posouvá hranice technologie samosvítících displejů a buduje tradici inovací a výjimečnosti na globálním trhu prémiových televizorů.

Evropská dominance v segmentu prémiových OLED televizorů

Podle globální výzkumné společnosti Omdia dodala společnost LG do dubna 2025 v Evropě více než 10 milionů OLED televizorů. Od uvedení svého prvního OLED televizoru v tomto regionu v roce 2013 LG neustále rozšiřovalo své působení, což dokazují milníky v prodeji:

2 miliony kusů v roce 2019

4,9 milionu kusů v roce 2021

8 milionů kusů v roce 2023

9,5 milionu kusů v roce 2024

Jen v prvním čtvrtletí roku 2025 dodala společnost LG v Evropě přibližně 391 100 kusů OLED televizorů, čímž si udržela dominantní tržní podíl 56,4 % a vedoucí pozici na klíčových trzích, včetně Velké Británie, Německa a Francie. V současné době nese logo LG více než každý druhý OLED televizor prodaný v Evropě, což svědčí o bezkonkurenční popularitě značky.

Řada C od společnosti LG, zejména nejnovější model C5, je i nadále nejprodávanějším OLED televizorem v regionu a díky vylepšenému pohlcujícímu zážitku při sledování televizoru je mezi spotřebiteli nejoblíbenější volbou.

12 let nepřetržitého globálního prvenství v oblasti OLED televizorů

LG nadále potvrzuje svou globální vedoucí pozici na trhu s OLED televizory. V roce 2024 dosáhla společnost 52,4% podílu na dodávkách, čímž završila 12 let nepřetržitého prvenství jako světová jednička v tomto segmentu. Tento trvalý úspěch je výsledkem strategického zaměření LG na optimalizaci diváckého zážitku prostřednictvím průlomových audiovizuálních technologií a personalizovaných řešení založených na umělé inteligenci.

Jádrem vynikající kvality OLED televizorů LG je exkluzivní procesor α (Alpha) AI, vyvinutý pro optimální obraz a zvuk. K upevnění reputace značky jako měřítka prémiové technologie televizorů přispěly také neustálé technologické inovace, jako jsou:

rolovací displeje

transparentní displeje

skutečně bezdrátové displeje

třikrát jasnější OLED displeje

Tyto inovace doplňuje možnost maximálně personalizovaného obsahu prostřednictvím platformy webOS.

Představení průlomových inovací v řadě OLED televizorů pro rok 2025

Letos se v Evropě poprvé představí první transparentní a skutečně bezdrátový 4K OLED televizor LG, který bude uveden na trh v květnu v Německu a Španělsku a v červnu ve Velké Británii a Francii. Tento revoluční produkt představuje obrovský skok v oblasti technologických a designových inovací a odráží neúnavné úsilí společnosti LG o vývoj nových a lepších modelů.

Řada LG OLED evo 2025 představuje technologii Brightness Booster Ultimate, která poskytuje až trojnásobný jas oproti konvenčním OLED televizorům a zajišťuje tak živější a realističtější obraz. Díky dokonalé černé barvě, přesné reprodukci barev a certifikacím od UL Solutions, Intertek a TÜV Rheinland zaručují tyto displeje špičkovou kvalitu obrazu v jakémkoli prostředí.

Díky novému procesoru Alpha 11 AI Gen2 tyto televizory inteligentně vylepšují přehrávaný obsah nižší kvality s přesností na úrovni pixelů a nabízejí funkci Dynamic Tone Mapping Pro pro detailní přizpůsobení HDR10. Vylepšené funkce založené na umělé inteligenci, včetně AI Remote, Voice ID, LLM-based AI Search a proaktivního AI Chatbotu, poskytují personalizované a plynulé uživatelské prostředí od okamžiku zapnutí televizoru.

Nejlepší hodnocení od nejdůvěryhodnějších evropských odborníků

Televizory LG OLED i nadále získávají nejlepší hodnocení od předních spotřebitelských organizací v celé Evropě a dosahují nejvyšších skóre ve 12 zemích2, včetně Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska a České republiky. Ve Velké Británii byla společnost LG již pátý rok v řadě oceněna titulem Home Entertainment Brand of the Year v rámci cen Which? Awards, přičemž modely OLED G4 a C4 získaly nejvyšší skóre 80 bodů. Na českém trhu je aktuálně v prodeji osm modelů televizorů LG OLED, které byly s úspěchem testovány a získaly ocenění časopisu dTest.

Vynikající design zůstává charakteristickým znakem televizorů LG OLED. Modely jako OLED T získaly prestižní ocenění, jako jsou iF Design Award a Red Dot Design Award. Závazek společnosti LG k udržitelnosti je uznán certifikacemi, jako jsou Reducing CO2 a Measured CO2 od Carbon Trust – již pátý rok v řadě.

LG webOS: Stabilní růst díky prémiovému obsahu a partnerství

Vedoucí postavení společnosti LG přesahuje rámec hardwaru. Její televizory si získaly popularitu také díky neustále se rozšiřující nabídce obsahu a služeb založených na vlastní platformě webOS:

LG Channels, nyní jedna z pěti nejpoužívanějších aplikací na televizorech LG na klíčových evropských trzích, je k dispozici v 16 zemích a nabízí více než 1 700 kanálů s filmy, živými sportovními přenosy a prémiovou zábavou.

Počet hodin sledování v Evropě se meziročně zvýšil o více než 45 % 3 .

. Tento rychlý růst podporují strategická partnerství v oblasti obsahu s ITV Studios, Lionsgate, A+E, NBCU, FIFA+ a BBC Studios Distribution Limited.

Vlastní kanál LG 1 přináší vybraný prémiový obsah od partnerů, jako jsou NBCUniversal, Fremantle, Lionsgate a Filmrise.

Společnost LG uzavřela partnerství se společností Rakuten s cílem spustit na klíčových evropských trzích službu videa na vyžádání LG Movies & TV.

Společnost LG nabízí zdarma více než 500 her pro celou rodinu, včetně významných partnerů, jako je Xbox Cloud Gaming (Beta), které jsou k dispozici na základě předplatného a snadno přístupné z herního portálu LG.

2025 LG QNED evo: Inovace OLED se rozšiřuje na prémiové LCD televizory

Společnost LG přináší novou definici prémiového segmentu LCD televizorů s řadou 2025 QNED evo. Tyto nové modely zdědily klíčové technologie z OLED televizorů LG, nabízejí řadu pokročilých barevných řešení a jsou vybaveny špičkovou technologií Mini LED. Jsou také vybaveny nejnovějším procesorem Alpha AI, nabízejí špičkový herní výkon a disponují všestrannou platformou webOS.

Tyto špičkové televizory, certifikované společností Intertek pro dosažení 100% barevného objemu, reprodukují syté a věrné barvy jak v jasném, tak v tmavém prostředí. Díky proprietárnímu řešení Dynamic QNED Color mohou diváci očekávat vynikající hloubku, čistotu a přesnost bez ohledu na světelné podmínky.

Oslava 10 milionů prodaných OLED televizorů exkluzivními akcemi

Na oslavu tohoto úspěchu a jako projev vděčnosti svým evropským zákazníkům zahajuje společnost LG Streaming Week 2025, během kterého nabízí bezplatné a zlevněné předplatné od partnerů poskytujících streamovací služby v celé Evropě prostřednictvím speciální aplikace, kterou lze stáhnout z Content Store nebo Apps. Mimo jiné bude na českém trhu v termínu od 9.6. do 3.8. 2025 probíhat akce typu “cash back”. Zákazník bude moci při splnění daných podmínek získat při zakoupení vybrané televize LG zpět až 50 000 Kč.

„Televizory LG OLED nastavily standard prémiových televizorů díky bezprecedentnímu zážitku ze sledování digitálního obsahu na samosvítících displejích,“ řekl Heaven Lee, zástupce společnosti LG Electronics pro region Evropa. „Model LG OLED evo 2025 bude vybaven ještě ostřejší obrazovkou a chytřejší platformou webOS s umělou inteligencí, která našim zákazníkům v Evropě přinese pohlcující zážitek ze sledování televize.“

Produkty LG lze zakoupit zde