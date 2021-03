První iPad s OLED displejem má dorazit už na začátku příštího roku

O iPadech a Macích se v souvislosti s OLED displeji mluví prakticky od chvíle, kdy se jeho nasazení dočkal první iPhone – tedy konkrétně od roku 2017. Zatímco zprvu analytici tyto plány odsuzovaly kvůli nákladnosti panelů, nyní se s jejich snižující výrobní cenou začínají jejich názory měnit. Dopomohou k tomu zcela určitě i nové zprávy z dodavatelského řetězce Applu, které se podařily získat portálu DigiTimes.

Zdroje DigiTimes tvrdí, že má Apple v plánu již na konci letoška začít vyrábět iPady osazené OLED displeji. Jednat by se konkrétně mělo o 10,9” modely, takže v úvahu připadá buď upgradovaný iPad Air, nebo zmenšený 11” iPad Pro. Co se pak týče představení produktu, to má mít Apple naplánované na začátek roku 2022 – pravděpodobně pak hned na jeho první Keynote. Jinými slovy, od příchodu prvního iPadu s OLED nás dělí zhruba rok.

Pokud první OLED tablet uspěje, má mít Apple podle zdrojů v plánu osadit tímto typem panelu i 12,9” iPad Pro a některé MacBooky v čele s 16” Pro. U těch se sice v současnosti počítá s použitím displejů s mini LED podsvícením, ale to zřejmě zatím stále úrovně OLEDů nedosahuje, byť se prototypy testované Applem vlastnostmi těmto displejům údajně velmi blíží. Poměrně zajímavé je pak i to, že DigiTimes nasazení displejů s mini LED podsvícením na úkor OLEDů nestaví – ba právě naopak. Obě technologie mají totiž být v nabídce Applu bok po boku, přičemž budou pravděpodobně nasazeny podle cenové kategorie. Dražší varianty se tedy pochlubí kvalitnějšími OLEDy, levnější pak mini LED.