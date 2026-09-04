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Apple chystá obří revoluci pro Mac a iPad. Uniklý plán odhaluje OLED novinky až do roku 2029

iPad
J. FilipJiří Filip
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Apple má před sebou několik poměrně divokých let, tedy alespoň z hlediska displejů pro jeho produkty. Vyplývá to alespoň z nového zjištění analytické společnosti Omdia, která zveřejnila novou roadmapu displejů pro chystané Mac a iPad. Ta navíc začíná už letos na podzim a pokračuje až do roku 2029. A pokud se naplní, čeká nás postupný přechod prakticky celé prémiové nabídky Apple na OLED. Největší změny přitom nemusíme hledat někde v daleké budoucnosti. První z nich mají dorazit ještě letos.

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Právě letošní MacBook Pro/Ultra bude totiž podle mě jednou z nejzajímavějších novinek celé roadmapy. Omdia nicméně tvrdí, že vedle nových OLED modelů bude Apple minimálně do roku 2028 dál prodávat také MacBook Pro s mini-LED, což otevírá docela zajímavou možnost, že Apple OLED verzi skutečně oddělí označením MacBook Ultra a klasický MacBook Pro ponechá jako levnější variantu. I to však ve výsledku dává smysl. Nemyslím si totiž, že bude OLED MacBook cenově vyloženě dostupný a to i v porovnání s nynějšími už tak drahými Pro modely.

Co má Apple představit a kdy

Podle roadmapy Omdia vypadá současný plán následovně:

  • Konec roku 2026: MacBook Pro/Ultra se 14,3″ a 16,3″ OLED displejem a iPad mini s 8,4″ 60Hz OLED displejem.
  • Začátek roku 2027: MacBook Air s 13,6″ a 15,4″ LCD displejem a iPad Air s 11″ a 13″ 60Hz OLED.
  • Polovina roku 2027: iPad Pro s 11″ a 13″ OLED, nově doplněným o technologii COE.
  • Konec roku 2027: další MacBook Pro/Ultra se 14,3″ a 16,3″ OLED, tentokrát už také s LTPO.
  • Začátek roku 2028: další generace 11″ a 13″ OLED iPad Air.
  • Rok 2029: 13,6″ OLED MacBook s LTPO a COE a nový 8,4″ OLED iPad mini.

Pokud se pak ptáte, co je to COE, jde o technologii Color Filter on Encapsulation, která umožňuje vyrábět tenčí a energeticky úspornější OLED displeje

MacBook Air M5 LsA 8 MacBook Air M5 LsA 8
MacBook Air M5 LsA 9 MacBook Air M5 LsA 9
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 11 MacBook Air M5 LsA 11
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
MacBook Air M5 LsA 16 MacBook Air M5 LsA 16
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Co je záhadný MacBook pro rok 2029?

Ještě větší otazník visí nad 13,6″ OLED MacBook plánovaným na rok 2029. Omdia jej v roadmapě uvádí jako samostatný produkt, což by mohlo naznačovat úplně novou řadu MacBook. Existuje ale i mnohem jednodušší vysvětlení – může jít pouze o dlouho očekávaný OLED MacBook Air. Právě přechod Air na OLED totiž v minulosti zmiňovali Bloomberg i analytik Ming-Chi Kuo a já coby dlouholetý uživatel právě modelu Air doufám, že se tak stane. Vždyť už nyní je rozdíl mezi miniLED displejem MacBooku Pro a LCD MacBooku Air docela propastný. 

Zajímavá je také absence MacBook Neo, což však samozřejmě nemusí znamenat jeho konec v horizontu několika let. Jelikož jde totiž o cenově dostupný model, Apple u něj zřejmě žádnou zásadní změnu displeje nechystá, a proto v roadmapě zaměřené právě na panely jednoduše není. Stejně tak v ní chybí základní iPad a upřímně, ten Apple určitě nezařízne vzhledem k jeho oblibě. 

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Pokud je tedy roadmapa alespoň přibližně správná, Apple čeká během následujících tří let jedna z největších proměn displejů Mac a iPad za hodně dlouhou dobu. OLED se má dostat do iPad mini, iPad Air i MacBook Pro a postupně možná také do MacBook Air. A pokud Apple zvládne OLED bez zásadního dopadu na výdrž baterie, bude se mu hledat chyba opravdu těžko – tedy snad až s výjimkou ceny, která může nepříjemně vyskočit. 

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Zdroj
Diskuze
Apple

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