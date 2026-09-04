Apple chystá obří revoluci pro Mac a iPad. Uniklý plán odhaluje OLED novinky až do roku 2029

Apple má před sebou několik poměrně divokých let, tedy alespoň z hlediska displejů pro jeho produkty. Vyplývá to alespoň z nového zjištění analytické společnosti Omdia, která zveřejnila novou roadmapu displejů pro chystané Mac a iPad. Ta navíc začíná už letos na podzim a pokračuje až do roku 2029. A pokud se naplní, čeká nás postupný přechod prakticky celé prémiové nabídky Apple na OLED. Největší změny přitom nemusíme hledat někde v daleké budoucnosti. První z nich mají dorazit ještě letos.
Právě letošní MacBook Pro/Ultra bude totiž podle mě jednou z nejzajímavějších novinek celé roadmapy. Omdia nicméně tvrdí, že vedle nových OLED modelů bude Apple minimálně do roku 2028 dál prodávat také MacBook Pro s mini-LED, což otevírá docela zajímavou možnost, že Apple OLED verzi skutečně oddělí označením MacBook Ultra a klasický MacBook Pro ponechá jako levnější variantu. I to však ve výsledku dává smysl. Nemyslím si totiž, že bude OLED MacBook cenově vyloženě dostupný a to i v porovnání s nynějšími už tak drahými Pro modely.
Co má Apple představit a kdy
Podle roadmapy Omdia vypadá současný plán následovně:
- Konec roku 2026: MacBook Pro/Ultra se 14,3″ a 16,3″ OLED displejem a iPad mini s 8,4″ 60Hz OLED displejem.
- Začátek roku 2027: MacBook Air s 13,6″ a 15,4″ LCD displejem a iPad Air s 11″ a 13″ 60Hz OLED.
- Polovina roku 2027: iPad Pro s 11″ a 13″ OLED, nově doplněným o technologii COE.
- Konec roku 2027: další MacBook Pro/Ultra se 14,3″ a 16,3″ OLED, tentokrát už také s LTPO.
- Začátek roku 2028: další generace 11″ a 13″ OLED iPad Air.
- Rok 2029: 13,6″ OLED MacBook s LTPO a COE a nový 8,4″ OLED iPad mini.
Pokud se pak ptáte, co je to COE, jde o technologii Color Filter on Encapsulation, která umožňuje vyrábět tenčí a energeticky úspornější OLED displeje
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Co je záhadný MacBook pro rok 2029?
Ještě větší otazník visí nad 13,6″ OLED MacBook plánovaným na rok 2029. Omdia jej v roadmapě uvádí jako samostatný produkt, což by mohlo naznačovat úplně novou řadu MacBook. Existuje ale i mnohem jednodušší vysvětlení – může jít pouze o dlouho očekávaný OLED MacBook Air. Právě přechod Air na OLED totiž v minulosti zmiňovali Bloomberg i analytik Ming-Chi Kuo a já coby dlouholetý uživatel právě modelu Air doufám, že se tak stane. Vždyť už nyní je rozdíl mezi miniLED displejem MacBooku Pro a LCD MacBooku Air docela propastný.
Zajímavá je také absence MacBook Neo, což však samozřejmě nemusí znamenat jeho konec v horizontu několika let. Jelikož jde totiž o cenově dostupný model, Apple u něj zřejmě žádnou zásadní změnu displeje nechystá, a proto v roadmapě zaměřené právě na panely jednoduše není. Stejně tak v ní chybí základní iPad a upřímně, ten Apple určitě nezařízne vzhledem k jeho oblibě.
Pokud je tedy roadmapa alespoň přibližně správná, Apple čeká během následujících tří let jedna z největších proměn displejů Mac a iPad za hodně dlouhou dobu. OLED se má dostat do iPad mini, iPad Air i MacBook Pro a postupně možná také do MacBook Air. A pokud Apple zvládne OLED bez zásadního dopadu na výdrž baterie, bude se mu hledat chyba opravdu těžko – tedy snad až s výjimkou ceny, která může nepříjemně vyskočit.