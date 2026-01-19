MacBook Pro s OLED displejem klepe na dveře! Dorazí možná dřív, než se očekávalo

Zdá se, že dlouho očekávaný OLED MacBook Pro by mohl dorazit dřív, než se původně čekalo. Podle nové spekulace se totiž výroba OLED panelů pro tento stroj rozjela u Samsung Display s předstihem, což by mohlo naznačovat, že Apple má s výrazným redesignem profesionálních MacBooků poměrně ambiciózní plány.
Informace pochází z účtu yeux1122 na korejské platformě Naver, tedy ze zdroje, u kterého je na místě určitá opatrnost. Na druhou stranu časová osa zhruba odpovídá tomu, o čem už dříve informovali spolehlivější insideři včetně Marka Gurmana z Bloombergu. Podle této nové zprávy měl Samsung původně zahájit výrobu OLED panelů pro MacBook Pro až ve druhém čtvrtletí roku 2026. Pokud se ale skutečně rozjela už nyní, znamenalo by to, že je celý projekt napřed oproti plánu.
Zajímavé je i potvrzení dřívějších informací ohledně použité technologie. Apple má u MacBooku Pro sáhnout po tandemových OLED panelech, tedy po stejné technologii, kterou dnes využívá i OLED iPad Pro. Výsledkem má být vůbec nejkvalitnější OLED displej, jaký se kdy v notebooku objevil, alespoň tedy podle tvrzení zdroje. Vyšší jas, lepší životnost a efektivnější provoz jsou přesně ty vlastnosti, které dávají u pracovního stroje smysl.
OLED displej ale nebude jedinou velkou změnou. Nová generace MacBooků Pro má dorazit s čipy M6 a zároveň nabídnout tenčí a lehčí konstrukci než současné modely. Už dříve Bloomberg uvedl, že Apple chystá i dotykový displej, čímž by se Mac poprvé v historii dočkal plnohodnotného ovládání dotykem. Pokud se to potvrdí, půjde o jeden z největších posunů celé platformy za poslední roky. Změny se mají dotknout i vzhledu displeje. Současný notch by měl zmizet a nahradit ho má průstřel pro FaceTime kameru, tedy řešení, které je decentnější a zabírá méně místa v horní části obrazovky.
Je ale dobré připomenout, že ještě před příchodem OLED modelů má Apple v plánu jednu mezigenerační aktualizaci. Už velmi brzy by se měly objevit MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, které zachovají stávající design. Teprve po nich má následovat zcela nová generace s čipem M6 a OLED displejem, a to buď ke konci letošního roku, nebo na začátku roku 2027. Pokud se ale výroba panelů skutečně rozjíždí dřív, není vyloučeno, že se Apple s premiérou nakonec trochu utrhne ze řetězu.