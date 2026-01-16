Apple letos představí minimálně jeden nový monitor! Toto o něm nyní uniklo

Zdá se, že po několika letech bez aktualizace externích monitorů se Apple chystá v letošním roce do tohoto segmentu přinést alespoň trochu svěžího větru. Portál MacRumors si totiž všiml před pár hodinami toho, že se v čínské regulační databázi objevil dosud nepředstavený Apple monitor s označením A3350. A ačkoliv záznam více o daném produktu nenaznačuje, vzhledem ke spekulacím z dřívějška je víceméně jasné, že se jedná buď o novou verzi Pro Display XDR, nebo o levnější Studio Display. V obou případech se totiž jedná o letité monitory, které by si aktualizaci rozhodně zasloužily.
Z dostupných informací v databázi vyplývá především to, že nový monitor má být osazen vysoce výkonným LCD panelem. To však ve výsledku samo o sobě nic úplně neprozrazuje, protože jak současný Studio Display, tak Pro Display XDR používají LCD technologii. Jedná se však minimálně o potvrzení toho, že se na OLED panel, o kterém se dříve spekulovalo, ještě přecházet nebude – tedy minimálně u jednoho z dvojice výše zmíněných modelů.
Co se pak týče pravděpodobnosti, jako pravděpodobnější se v současnosti jeví spíš představení nové generace Studio Displaye, jelikož se o něm v poslední době šuškalo podstatně více než o XDR. Podle zákulisních informací by Apple mohl konečně přinést ProMotion s obnovovací frekvencí až 120 Hz, podporu HDR a také výrazně výkonnější čip, konkrétně A19 nebo A19 Pro, který by se staral například o lepší funkčnost webkamery. Pokud by navíc Apple sáhl po mini-LED podsvícení, o kterém se v souvislosti s tímto modelem v minulosti mluvilo, stále by šlo o LCD panel, takže ani tato varianta není záznamem v databázi nijak vyloučena.
Fotogalerie
Zajímavá je i časová souvislost. Současný Studio Display se ve stejné databázi objevil zhruba tři měsíce před oficiálním uvedením v březnu 2022. Pokud by tedy Apple držel podobný harmonogram i letos, mohli bychom se nového monitoru dočkat někdy v březnu nebo dubnu. To by přitom pěkně zapadalo do spekulací o příchodu nové generace Mac Studia s čipy M5, se kterým by nový Studio Display dával smysl představit bok po boku. Vždyť i první generace Macu Studio se ukázala vedle Studio Displaye.
Fotogalerie #2
O nástupci Pro Display XDR se naopak mluví podstatně méně, což však samozřejmě neznamená, že by nebyl na čase. Tento profesionální monitor byl představen už v prosinci 2019 a ač je stále technologicky špičkový, minimálně vyšší obnovovací frekvence či integrovaná webkamera by mu určitě slušela. Nechme se tedy překvapit, s čím Apple nakonec pod označením A3350 vyrukuje. Jisté ale je, že segment monitorů Apple v posledních letech znovu bere vážně a letošek by mohl přinést velmi zajímavé překvapení.