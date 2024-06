OLED MacBook Pro, novinky z iOS 18 a další věci, o kterých se nyní v Apple světě šušká

Dnešní souhrn spekulací se opět bude zabývat operačním systémem iOS 18, jehož vydání je prakticky za rohem. Podíváme se ale také na to, kdy by mohly spatřit světlo světa MacBooky Pro s OLED displejem nebo jak to bude se zahájením výroby čipů za pomoci 2nm procesu.

2nm čipy již v příštím roce?

Společnost TSMC, dodavatel čipů pro Apple, je podle zprávy serveru BusinessKorea na nejlepší cestě dodat technologii 2nm čipů již v příštím roce. Od společnosti Apple se očekává, že příští rok převede své vlastní čipy na 2nm proces, aby mohla naplno využít pokroku společnosti TSMC. TSMC údajně s jistotou pokračuje ve vývoji 2nm technologie. Viceprezident společnosti pro vývoj procesů Zhang Xiaogang oznámil, že „vývoj 2nm procesu probíhá hladce“ a hromadná výroba je naplánována na rok 2025. Některé zvěsti naznačovaly, že společnost TSMC bude muset kvůli technickým výzvám spojeným s prvním použitím technologie Gate-All-Around (GAA) odložit plnohodnotnou hromadnou výrobu svého 2nm procesu až na rok 2026. Tyto zvěsti však Zhang vyvrátil a potvrdil, že „výtěžnost při použití GAA dosáhla 90 procent cíle“, což znamená značný pokrok. Jeff Williams, provozní ředitel společnosti Apple, nedávno podnikl diskrétní návštěvu Tchaj-wanu, aby se setkal s prezidentem společnosti TSMC Wei Zhejia a zajistil si dodávky 2nm čipů.

Nejnovější iPhone 15 Pro je poháněn čipem A17 Pro, který je vyráběn pomocí 3nm procesu společnosti TSMC. Tento proces umožňuje vměstnat do menšího prostoru více tranzistorů, což přináší zlepšení výkonu a efektivity. Apple M4, který právě debutoval v novém iPadu Pro, využívá vylepšenou verzi této 3nm technologie. Přechod na 2nm čipy by měl přinést další zlepšení, s očekávaným nárůstem výkonu o 10 až 15 procent a snížením spotřeby energie až o 30 procent oproti 3nm procesu. TSMC zůstává jedinou společností schopnou vyrábět 2nm a 3nm čipy v takovém měřítku a kvalitě, jakou Apple požaduje. Pro své 3nm čipy si Apple objednal veškerou dostupnou kapacitu výroby čipů společnosti TSMC, která do konce roku plánuje ztrojnásobit výrobní kapacitu pro tuto technologii, aby uspokojila prudce rostoucí poptávku. První zařízení s 2nm čipy by se mohla objevit v produktové řadě iPhone 17 v roce 2025.

iOS 18: Umělá inteligence na iPhonu s důrazem na soukromí

Operační systém iOS 18 by měl mimo jiné přinést také funkce využívající umělou inteligenci (AI). Tyto funkce by kombinovaly zpracování přímo na zařízení a v cloudu. Zprávy z uplynulého týdne o něco jasněji nastínila, jakým způsobem chce Apple chránit soukromí uživatelů u cloudových funkcí. Apple údajně použije pro své AI servery kombinaci čipů M2 Ultra a M4, které se nachází v počítačích Mac a iPadu. Podle Wayna Ma z The Information plánuje Apple využít technologii Secure Enclave integrovanou v čipech k „izolaci zpracovávaných dat na serverech, aby je nemohl vidět širší systém ani samotná společnost Apple“. Díky zmíněnému přístupu bude moci Apple zpracovávat data související s umělou inteligencí v cloudu a zároveň extrémně ztížit hackerům přístup k těmto datům, i v případě úniku dat. Zároveň by se snížil tlak na společnost Apple, aby musela předávat osobní údaje ze svých serverů na žádost vlády nebo orgánů činných v trestním řízení. Zmíněná zpráva dále dodává, že Apple má dlouhodobý cíl přesunout výpočetní výkon budoucích nositelných zařízení na servery poháněné čipy Apple Silicon. To by společnosti mohlo umožnit navrhnout tenčí a lehčí náhlavní soupravu Vision Pro nebo budoucí chytré brýle Apple Glasses.

OLED MacBooky již v roce 2026?

Podle výzkumné společnosti Omdia je vysoce pravděpodobné, že společnost Apple představí v roce 2026 nové MacBooky Pro s OLED displeji. Na základě dlouhodobého sledovacího nástroje poptávky po displejích společnosti Omdia panuje předpoklad, že poptávka po OLED displejích v mobilních zařízeních vzroste v letech 2023 až 2031 o 37 %. Tento výrazný nárůst odráží významný posun, protože mnoho technologických společností včetně Applu stále častěji začleňuje OLED panely do svých špičkových notebooků a tabletů. Očekává se, že nabídka OLED displejů od Applu na iPadu Pro poprvé ztrojnásobí poptávku po OLED tabletech v roce 2024 oproti předchozímu roku. Společnost pravděpodobně přinese technologii OLED displejů do většiny své řady tabletů, včetně iPadu mini a iPadu Air. Toto rozhodnutí by mělo ovlivnit strategie konkurence v oblasti OLED a do roku 2029 by poptávka po OLED tabletech mohla překročit 30 milionů kusů. Ve zprávě z minulého týdne stojí, že společnost Samsung začala vyvíjet nový 8″ OLED panel pro iPad mini. Stejná zpráva předpovídala, že Apple aktualizuje iPad mini a iPad Air s technologií OLED v roce 2026. Minulý rok se objevily také zprávy, že společnost Samsung údajně investuje 3,14 miliardy dolarů do svého zařízení v Asanu v Jižní Koreji, aby vyráběla OLED panely pro připravované 14″ a 16″ modely MacBook Pro s OLED displeji.