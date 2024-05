Foťák iPhonů 16 (Pro), Vision Pro v Evropě a další věci, o kterých se nyní v Apple světě mluví

Čím dál více úniků a spekulací nasvědčuje tomu, že co se týče fotoparátu chystaného iPhonu 16, máme se nejspíš skutečně nač těšit. Kromě tohoto tématu bude v dnešním pravidelném souhrnu spekulací řeč o vylepšení, které nabídne hudební streamovací služba Apple Music v operačním systému iOS 18 nebo o tom, do jakých dalších zemí by se mohl rozšířit headset Vision Pro.

Nové funkce v Apple Music v iOS 18

Apple chystá pro svou nativní aplikaci Hudba v chystaných aktualizacích iOS 18 a macOS 15 novinky, které by mohly potěšit zejména milovníky plynulého poslechu. Podle serveru AppleInsider se chystá funkce s názvem „chytré přechody skladeb“. Tato funkce vylepšuje stávající možnost křížového zeslabování (crossfade), díky kterému plynule přecházíme z jedné skladby do druhé. U křížového zeslabování se na konci jedné skladby snižuje její hlasitost, zatímco u nové skladby se naopak zvyšuje, takže hudba nikdy nepřeruší. S chytrými přechody v Apple Music nově půjde upravovat délku tohoto křížového zeslabování v rozmezí od 1 do 12 sekund. Díky tomu si poslech přizpůsobíte svým preferencím a docílíte plynulejšího nebo naopak ostřejšího přechodu mezi skladbami. AppleInsider dále zmiňuje vývoj další funkce pro Apple Music a QuickTime Player s názvem „Passthrough“. Bohužel zatím nejsou k dispozici žádné bližší informace o tom, k čemu by tato funkce měla sloužit. Server spekuluje o možném propojení s prostorovým zvukem Dolby Atmos. Podobně je na tom i další zmiňovaná funkce „Spatial Gaming“, která je zatím interně testována a její detaily nejsou známy.

Co dalšího nabídne fotoaparát iPhonu 16?

Podle nejnovějších úniků informací chystá Apple pro letošní řadu iPhonů 16 Pro hned několik novinek v oblasti fotoaparátů. Hlavním tahákem by měl být větší hlavní snímač u modelu iPhone 16 Pro Max. Ten by měl být založen na pokročilém 48megapixelovém senzoru Sony IMX903 s vlastní úpravou od Applu. Naproti tomu model iPhone 16 Pro by měl využívat stále velmi dobrý, ale o něco méně výkonný 48megapixelový snímač Sony IMX803, který najdeme i v aktuálních iPhonech 15 Pro. Další novinkou má být výrazně vylepšený ultraširokoúhlý fotoaparát s 48megapixelovým snímačem u obou modelů iPhone 16 Pro. Díky němu by měly telefony zachytit více světla a pořizovat tak lepší snímky, zejména při focení v režimu 0.5x zoomu a za špatného osvětlení. Současné iPhony 15 Pro mají v tomto případě pouze 12megapixelový snímač. A co dál? V roce 2025 by měl iPhone 17 Pro údajně dovršit přechod zadního fotoaparátu na 48megapixelové snímače, a to nasazením této technologie i u teleobjektivu, který má u současných iPhonů 15 Pro rozlišení 12 megapixelů.

Které země se dočkají Vision Pro?

Očekává se, že se brzy po WWDC rozběhne první fáze mezinárodního uvedení headsetu Vision Pro na trh, přičemž se objevují náznaky ohledně konkrétních zemí. Po předchozí nejistotě se nyní zdá být jisté zařazení Kanady a Spojeného království. Po uvedení v USA se objevilo hned několik vodítek k tomu, jaké země Apple plánuje pro uvedení na trh jako další. Nejspíš nejspolehlivějším ukazatelem blížícího se spuštění je zahájení školení personálu Apple Store pro Vision Pro v dalších zemích. Nejnovější zpráva z minulého týdne zmiňovala sedm zemí:

Austrálie

Čína

Francie

Německo

Japonsko

Singapur

Jižní Korea

Druhým důležitým vodítkem, rovněž z března, byl kód visionOS obsahující virtuální klávesnici a funkci automatických oprav pro 12 jazyků. Zde se objevovalo určité překrývání – například Japonsko bylo uvedeno dvakrát pro „angličtinu (Japonsko)“ a „japonštinu“ – takže to naznačovalo devět zemí:

Austrálie

Kanada

Čína

Francie

Německo

Japonsko

Singapur

Jižní Korea

Spojené království

Mark Gurman z Bloombergu o víkendu na Twitteru potvrdil, že Kanada a Spojené království jsou skutečně mezi dalšími zeměmi, které se chystají na uvedení Vision Pro.