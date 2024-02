Souhrn spekulací: iPhone 16 baterie a iPhony hlídající intenzitu cvičení

iPhone 16 Pro Max baterie

Podle nejnovějších spekulací by iPhone 16 Pro Max mohl mít vůbec nejdelší výdrž baterie v historii iPhonů. Leaker Naver, známý také pod přezdívkou yeux1122, minulý týden uvedl s odvoláním na zdroje z dodavatelského řetězce, že by u iPhonu 16 Pro mělo dojít ke zvětšení těla telefonu. Naver dodal, že zvětšení velikosti bude pravděpodobně sotva znatelné ve srovnání se současným modelem, ale stále bude mít větší rámečky než Samsung Galaxy S24. Zařízení má být rovněž vybaveno podobně velkou nebo větší baterií. Naver vysvětlil, že řada komponent iPhonu 16 Pro bude těžit ze zlepšené spotřeby energie. iPhone 16 Pro Max bude podle nejnovějších spekulací obsahovat větší baterii, aby dosáhl historicky nejdelší výdrže baterie nabízené v iPhonu. V současné době se iPhone 15 Pro Max chlubí 29hodinovou výdrží baterie, takže iPhone 16 Pro Max možná poprvé v historii překoná hranici 30 hodin.

Budoucí iPhony pohlídají, zda cvičíte dostatečně intenzivně

Fotoaparát iPhonu namířený na váš obličej dokáže rozpoznat námahu a napětí nebo jejich naprostou absenci. Zní to jako ze sci-fi filmu? Jeden z nejnovějších patentů společnosti Apple napovídá, že by se zmíněný scénář mohl v dohledné době stát skutečností. Nově odhalená patentová přihláška s názvem „Sledování kalorického výdeje pomocí kamery“ je v jádru založena na tom, kolik úsilí věnuje uživatel cvičení. Myšlenka spočívá v tom, že iPhone získává „údaje o sledování obličeje“, aby pomohl s určením kroků, rychlosti a délky kroku. Spolu se snímači pohybu by mohl určit sklon povrchu, po kterém se běží, a nakonec vypočítat model kalorického výdeje.

iPhone SE 4 vzhled

O čtvrté generaci iPhonu SE se již dříve proslýchalo, že bude vypadat podobně jako iPhone 14 s jedním fotoaparátem a Dynamic Island. Podle dostupných zpráv to vypadá, že by mohl spatřit světlo světa již v roce 2025. Podle leakera s přezdívkou jako Majin Bu by iPhone SE 4 mohl vypadat podobně jako iPhone 16 a mít rozměry iPhonu XR. Měl by mít jeden velký fotoaparát na zadní straně a Dynamic Island v horní části displeje. Spekuluje se také o tom že by zadní fotoaparát iPhonu SE mohl nabídnout rozlišení 48 Mpx. Zprávy zmíněného leakera je nicméně nutné brát s jistou rezervou. Známí analytici, jako je třeba Ming-Chi Kuo, prozatím v současné chvíli iPhone SE nijak nekomentují.