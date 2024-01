iPhone SE 4: 6 věcí, které má přinést

Pokud jste fanoušky iPhonů SE, letošní rok by vás měl v tomto směru uspokojit. Kalifornský gigant má totiž v současnosti vyvíjet novou generaci tohoto oblíbeného telefonu, která by navíc měla být podstatně zajímavější než tomu bylo u předešlých generací. Níže naleznete vše, co se od novinky očekává.

Design vycházející z iPhonu 12 až 14

Zatímco poslední generace iPhonu SE se nesla v duchu ještě větší recyklace než na kterou jsme byli do té doby zvyklí, jelikož u ní bylo podruhé použito stejné šasi, iPhone SE 4 už má (naštěstí) vypadat jinak. Apple se u něj totiž rozloučí s designem se zaoblenými hranami, širokým horním a spodním rámečkem či Touch ID a přesedlá na novodobý koncept jeho telefonů. Využít má konkrétně upravené šasi z iPhonů 12, 13 či 14, kterému bude vévodit velký bezdrámečkový displej s Face ID v horním výřezu.

Čip A16 Bionic

Jelikož by měl iPhone SE 4 dorazit někdy v první polovině příštího roku, Apple u něj zcela určitě použije některý z již existujících a využívaných čipů. A jelikož jediným smysluplným čipem pro SE 4 je v současnosti A16 Bionic použitý v iPhonech 15, dá se očekávat, že právě na ten padne volba. Proč? Jednoduše proto, že iPhony SE dostávají vždy čipy z předešlé generace iPhonů, ale vzhledem k tomu, že kdyby dostaly A17 Bionic, stanou se rázem výkonnějšími než dražší iPhony 15, nedává zde zkrátka smysl jiný čip než právě A16 Bionic.

USB-C

Kvůli nařízení Evropské unie ohledně nasazení jednotného nabíjecího standardu nemá Apple v tomto směru na výběr. iPhone SE 4 tedy musí chtě nechtě disponovat USB-C portem, díky kterému legislativu EU splní. Respektive, nemusel by, jelikož legislativa začne platit až na konci roku 2024, Jelikož ale již Apple evidentně zahájil přechod, byla by hloupost, kdyby u iPhonu SE 4 ponechal právě Lightning.

Stále jen jeden objektiv

Přestože bude iPhone SE 4 vycházet designem z iPhonů 12 až 14, které jsou osazeny duálními fotoaparáty, Apple u něj chce ponechat i nadále jen jednoobjektivovou fotosoustavu. Tu bude prakticky 100% tvořit širokoúhlý objektiv vybavený senzorem s rozlišením 48MPx. Díky tomu by tak měl telefon zvládnat vskutku kvalitní fotky.

MagSafe

Zatímco předešlé generace iPhonů SE se MagSafe portu nedočkaly, u iPhonu SE 4 se s ním počítá. Jednak proto, že šasi, které bude využívat, je pro MagSafe přizpůsobeno, a jednak i proto, že se už začíná jednat o naprostý standard bezdrátového nabíjení a bylo by proto na pováženou, kdyby se od něj zde Apple odklonil.

Vyšší cena oproti předešlé generaci

Bohužel, kromě řady novinek a vylepšení se dá u iPhonu SE 4 očekávat i vyšší cena než kterou si Apple nyní účtuje u iPhonu SE 3. To proto, že už se nebude jednat ani zdaleka o tak velký recyklát, jakým je právě SE 3, a navíc bude obsahovat dražší komponenty v čele s Face ID. Z dostupného iPhonu SE se tak stane rázem méně dostupný kousek, který bude sice stále levnější než nejnovější generace iPhonů, avšak cenový rozdíl zde už tak velký určitě nebude.