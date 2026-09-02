Máte stále Intel Mac? Apple dal vývojářům zelenou k ukončení podpory, aplikace mohou přestat dostávat aktualizace

Pokud stále používáte Mac s procesorem Intel, přichází další připomínka toho, že se jeho éra pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Apple totiž vývojářům nově umožňuje odstranit podporu Intel Mac ze svých aplikací distribuovaných prostřednictvím Mac App Store. A to je změna, kterou mohou v následujících měsících pocítit i běžní uživatelé.
Dosud totiž platilo, že pokud vývojář nabízel v Mac App Store univerzální aplikaci podporující Intel i Apple Silicon, nemohl podporu Intel jednoduše odstranit. Apple nyní toto omezení ruší. Pokud aplikace vyžaduje minimálně macOS 13 Ventura, může její vývojář odstranit architekturu x86_64 a další verze vydávat už jen pro Macy s Apple Silicon.
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Aplikace vám nezmizí, ale přestane se aktualizovat
Pro majitele Intel Mac to naštěstí neznamená, že by jim podporované aplikace ze dne na den přestaly fungovat. Pokud se vývojář rozhodne Intel opustit, na starším Mac zůstane dostupná poslední kompatibilní verze aplikace. Novější aktualizace už ale zařízení nedostane. Apple změnu vývojářům zdůvodňuje především možností zjednodušit vývoj a zároveň zmenšit velikost aplikací při stahování i po instalaci. Vývojáři už totiž nebudou muset do aplikace zahrnovat kód určený pro dvě zcela odlišné procesorové architektury.
Celý krok samozřejmě není příliš překvapivý. macOS Tahoe 26 je poslední verzí systému podporující Intel Mac, zatímco letošní macOS 27 Golden Gate už vyžaduje Apple Silicon M1 nebo novější. Apple tedy po šesti letech od představení prvních M1 Mac definitivně dokončuje přechod na vlastní čipy.
A podobný osud čeká také Rosetta 2, díky které mohou na Apple Silicon Mac fungovat staré aplikace vytvořené pouze pro Intel. Apple nyní znovu potvrdil, že macOS 27 bude poslední verzí s její plnou podporou. Po něm přestane většina čistě Intel aplikací na nových Mac fungovat, byť Apple zachová omezenou podporu například pro některé starší hry. Za mě je tedy současná změna hlavně jasným signálem pro majitele posledních Intel Mac. Počítač vám samozřejmě fungovat nepřestane, ale kromě nového macOS můžete postupně začít přicházet také o nové verze oblíbených aplikací. A důvodů k přechodu na Apple Silicon tak bude jen přibývat.