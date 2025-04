Intel prohloubil finanční ztátu a chystá se propustit více než 21 000 zaměstnanců

Společnost Intel oznámila své finanční výsledky za první čtvrtletí letošního roku a potvrdila tak obavy analytiků. Intel vykázal tržby ve výši 12,7 miliardy dolarů, které představují meziroční stagnaci. Bohužel ani tyto přijmy nedokázaly dostat Intel do černých čísel a společnost vykázala ztrátu za poslední čtvrtletí ve výši 0,8 miliard dolarů. To je dvojnásobek oproti stejnému období v loňském roce, kdy Intel za první kvartál 2024 utrpěl ztrátu 0,4 miliardy dolarů. Intelu se nedaří kvůli pěti hlavním důvodům, mezi které patří následující.

Zpoždění v technologickém vývoji (procesory, výrobní proces)

Intel dlouhá léta dominoval výrobě čipů díky vlastní výrobě (tzv. IDM – Integrated Device Manufacturing). Jenže zatímco TSMC a AMD přešly na 7nm a 5nm proces, Intel se zasekl roky na 10nm.

Tato technologická stagnace způsobila, že AMD začalo nabízet výkonnější a úspornější procesory, hlavně v desktopu a serverech.

AMD dnes vyrábí u TSMC, která je o krok napřed – a Intel ztratil náskok, který měl prakticky dekády.

Apple si přestal kupovat čipy od Intelu

Apple dříve používal procesory Intel v celé své řadě Maců. V roce 2020 přešel na vlastní čipy M1 (a teď M2/M3), založené na ARM architektuře.

Nejenže tím Intel přišel o významného zákazníka, ale navíc se ukázalo, že Apple Silicon má lepší výkon na watt – což podtrhlo slabiny Intelu i v očích ostatních firem a zákazníků.

Růst konkurence – hlavně AMD a Nvidia

AMD pod vedením Lisy Su se extrémně zvedlo – jejich Ryzeny a Epycy konkurují (a často překonávají) Intel v herním i serverovém segmentu.

Nvidia ovládla trh s AI – díky GPU čipům H100 a budoucím generacím. Intel se snaží konkurovat s Gaudi čipy, ale zatím bez velkého úspěchu.

Intel zaspal nástup AI, kde se dnes točí desítky miliard dolarů ročně – místo toho stále sází především na klasické CPU.

Pád poptávky po PC a serverech

Po pandemickém boomu se trh s PC výrazně ochladil.

Intel je silně závislý na desktopových a serverových procesorech – a pokles v těchto segmentech ho zasáhl víc než konkurenci, která má diverzifikovanější portfolio.

Obrovské náklady a ztráty ve Foundry divizi

Intel investuje miliardy do budování vlastních továren (Intel Foundry Services), aby konkuroval TSMC a Samsungu jako výrobce čipů pro třetí strany.

Jenže tato snaha je extrémně nákladná a zatím nepřináší očekávané zisky – místo toho prohlubuje ztrátu.

Bohužel finanční výsledky a další výše uvedené problémy, které Intel zažívá znamenají, že společnost potřebuje dramaticky šetřit. Kromě škrtů ve vývoji, marketingu nebo budování nových továren to znamená také propouštění. To by se mělo dotknout až 20% všech zaměstnanců, což by znamenalo, že se Intel chystá propustit přes 21 000 zaměstnanců. Od 1. 9. 2025 musí také všichni zaměstnanci bez výjimky trávit v kancelářích minimálně 4 dny v týdnů a Intel již nehodlá akceptovat větší home office než 1 den v týdnů. Vedení však zůstává optimistické a tvrdí, že i když musí dělat těžká rozhodnutí, ta povedou k lepším zítřkům.