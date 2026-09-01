Apple popletl při představení nového Mac Studio jeho specifikace. Tuto věc nakonec vůbec nemá

Apple minulý týden představil nové Mac Studio s čipy M5 Max a M5 Ultra a kromě výrazného zvýšení výkonu se pochlubil také podstatně rychlejším úložištěm. Jenže právě u něj se nyní ukazuje, že se Apple ve své tiskové zprávě zřejmě pořádně „sekl“. Původně totiž tvrdil, že Mac Studio využívá SSD architekturu postavenou na PCIe Gen 6, tuto informaci však následně ze svých stránek potichu odstranil.
Změny si jako první všiml francouzský server MacGeneration. V původní verzi tiskové zprávy Apple přímo uváděl „next-generation SSD architecture built on PCIe Gen 6“. V současné verzi už zůstala pouze informace o nové generaci SSD architektury, která má nabídnout až dvojnásobnou rychlost úložiště oproti předchozí generaci Mac Studio. O PCIe 6.0 už ale Apple neříká ani slovo.
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Nejspíš jde „jen“ o PCIe 5.0
Apple zatím nevysvětlil, proč údaj odstranil, vše ale nasvědčuje tomu, že šlo jednoduše o chybu v původní tiskové zprávě. Nové Mac Studio tak pravděpodobně využívá PCIe 5.0. Napovídá tomu mimo jiné MacBook Pro s M5 Max, který využívá právě PCIe 5.0, přičemž Apple i u něj hovoří o až dvojnásobné rychlosti SSD. Stejný M5 Max je nyní dostupný také v Mac Studio, takže by bylo poměrně zvláštní, kdyby zde Apple použil úplně jinou generaci rozhraní.
Dalším vodítkem je jednoduše současný stav trhu. PCIe 6.0 je sice již standardizované, ale spotřebitelské počítače s PCIe 6.0 SSD se zatím běžně neprodávají. Kdyby Apple skutečně jako první přinesl tuto technologii do Mac, dávalo by navíc jen malý smysl, aby se tím nejprve pochlubil a následně o tom přestal mluvit.
Dobrou zprávou je, že samotný výkon SSD se tím nijak nemění. Apple i po úpravě tiskové zprávy nadále slibuje u nového Mac Studio až dvojnásobnou rychlost úložiště oproti předchozí generaci. Ve výsledku tedy nejde o žádnou katastrofu, spíš o poměrně kuriózní chybu. U společnosti, která si své tiskové materiály tradičně hlídá do posledního slovíčka, je ale docela úsměvné, že se PCIe 6.0 stihlo stát oficiální vlastností nového Mac Studio, než jej Apple zase potichu vymazal.
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