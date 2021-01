Apple začal v tichosti prodávat náhradní náušníky pro AirPods Max

Prakticky celý včerejšek se ve světě Applu točil primárně kolem oznámení finančních výsledků společnosti za uplynulé čtvrtletí spolu s řadou informací, které její představitelé v jeho průběhu prozradili investorům. Jen málokdo proto zaregistroval, že začal Apple v tichosti prodávat náhradní náušníky pro svá nedávno představení sluchátka AirPods Max. Pokud jste tedy jejich majiteli a rádi byste si je barevně přizpůsobili, nyní máte konečně možnost.

Náhradní náušníky sice Apple zařadil do nabídky Online Storu ihned po představení AirPods Max, start jejich prodejů však oproti sluchátkům zhruba o měsíc a půl pozdržel. Nyní však již jejich nákupu nebrání zhola nic – dokonce ani zdlouhavé dodací doby. Apple je totiž schopen náušníky doručit při objednání dnes už zkraje příštího týdne. Co se pak týče jejich ceny, ta je stanovena na 1990 Kč za pár s tím, že k dispozici jsou samozřejmě ve všech barevných variantách, ve kterých Apple nabízí i AirPods Max. Zakoupit je tedy můžete v bílé, černé, zelené modré a červenorůzové.

Poměrně zajímavé je, že jsou náušníky zároveň jedinou uživatelsky přizpůsobenou věcí AirPods Max, přestože se ještě před jejich představením bralo za hotovou věc to, že u nich bude možné jednoduše vyměnit i náhlavní most. To je sice alespoň podle techniků pravda, avšak Apple o této možnosti své zákazníky zatím neinformoval a je proto dost dobře možné, že jí za uživatelsky přívětivou nepovažuje a tudíž ani nedoporučuje.