Společnost QNAP představuje kartu 2,5GbE PCIe s jedním portem pro NAS a PC

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila síťovou kartu PCIe QXG-2G1T-I225. QXG-2G1T-I225 nabízí jeden port pro připojení 2,5GBASE-T, který podporuje rychlosti 2,5G, 1G, 100 Mb/s a 10 Mb/s. Jedná se o kartu PCIe 2.0 x1, kterou lze nainstalovat do QNAP NAS nebo počítače se systémem Windows®/Linux®. Stávající kabely CAT 5e lze použít s QXG-2G1T-I225 k okamžitému upgradu na síť 2,5GbE. QXG-2G1T-I225 také podporuje Windows Server 2019 a poskytuje efektivní správu serverů s podporou Intel Teaming (Link agregation), PXE, Intel AMT, Wake on LAN a VLAN.

„QXG-2G1T-I225 je odrazem úsilí společnosti QNAP poskytovat cenově dostupná řešení 2,5GbE. Při použití stávajících kabelů CAT 5e mohou uživatelé okamžitě využívat 2,5GbE, a to spárováním karty QXG-2G1T-I225 se switchem 2,5GbE a NAS,“ uvedl Stanley Huang, produktový manažer společnosti QNAP a dodal: „2,5GbE poskytuje okamžité výhody domácím i podnikovým uživatelům v celé řadě aplikací – včetně her, multimédií, virtualizace, zálohování a běžného každodenního použití. Řešení 2,5GbE od společnosti QNAP představují nejjednodušší a cenově nejdostupnější způsob, jak přijmout vysokorychlostní sítě.“

Společnost QNAP se snaží uživatelům poskytovat možnost upgradovat sítě tak, aby vyhovovaly moderním požadavkům na vysokorychlostní připojení. V blízké budoucnosti společnost QNAP uvede na trh další síťové karty pro 2,5GbE, včetně dvouportové karty QXG-2G2T-I225 (PCIe Gen 2.0 x2) a čtyřportové karty QXG-2G4T-I225 (PCIe Gen 2.0 x4).

Síťové karty QNAP si můžete zakoupit v Obchodu s příslušenstvím QNAP. Další informace o produktech můžete získat a na kompletní řadu QNAP NAS se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.

Podporované operační systémy

QTS 4.4.2 nebo novější (doporučujeme upgrade na nejnovější verzi); Windows 10 (1809 nebo novější); Linux Stable Kernel 4.20/5.x;Windows Server 2019 (je nutný ovladač).