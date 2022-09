QNAP představuje NAS TS-253E a TS-453E: stolní NAS s dlouhodobou dostupností se 2 a 4 diskovými pozicemi, procesorem Intel® Celeron® J6412, dvěma porty 2,5GbE, sloty PCIe M.2 a dvěma výstupy HDMI 4K

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti počítačových, síťových a úložných řešení, představila NAS TS-253E se dvěma diskovými pozicemi a NAS TS-453E se čtyřmi diskovými pozicemi. Řada TS-x53E je vybavena čtyřjádrovým procesorem Intel® Celeron® J6412 (s navýšením až na 2,6 GHz) a bude dostupná a podporovaná společností QNAP po prodlouženou dobu (až do roku 2029). Řada TS-x53E je ideální pro poskytovatele řízených služeb, systémové integrátory a další firmy podnikající v oblasti IT, které vyžadují shodné modely NAS na dlouhodobé projekty.

„V průběhu let obdržela společnost QNAP spoustu žádostí od podniků, které potřebují NAS s dlouhodobou dostupností,“ uvedl Andy Chuang, produktový manažer společnosti QNAP. Dodává: „Řada TS-x53E, která bude u společnosti QNAP dostupná a podporovaná po prodlouženou dobu, je skvělou volbou právě pro tyto podniky a další uživatele, kteří chtějí mít jistotu, že bude zařízení k dostání po dlouhou dobu.“

Řada TS-x53E nabízí 8 GB RAM, duální konektivitu 2,5GbE a dva sloty PCIe M.2 2280 pro posílení souborových a zálohovacích serverů a dalších základních aplikací. Díky dvěma výstupům HDMI lze zařízení využít také pro robustní sledování za účelem dozorování a přímé přehrávání multimédií. Díky možnosti slučování portů 2,5GbE mohou mít podniky užitek z šířky pásma až 5 Gb/s pro vyšší výkon a obsluhování více uživatelů. Uživatelé mohou do slotů PCIe M.2 nainstalovat disky NVMe SSD a aktivovat SSD cache pro zvýšení celkového výkonu NAS nebo Qtier™, technologii automatického stupňování od společnosti QNAP, která pomáhá nepřetržitě optimalizovat efektivitu úložiště.

Nová řada TS-x53E se dodává s nejnovější verzí operačního systému QTS, která disponuje bohatými aplikacemi NAS pro firmy a zároveň zajišťuje bezpečnost dat na NAS: Snímky slouží k ochraně NAS vůči ransomwaru; myQNAPcloud nabízí uživatelům zabezpečené připojení k NAS přes internet; Hybrid Backup Sync slouží ke snadnému zálohování souborů na NAS na cloud či na vzdálený/lokální NAS pro splnění zálohovací strategie 3-2-1; QVR Elite umožňuje uživatelům vybudovat dozorovací systém s nižšími TCO a vyšší škálovatelností.

Klíčové specifikace

TS-253E-8G: 2 diskové pozice, 8 GB RAM na desce (nerozšiřitelná)

TS-453E-8G: 4 diskové pozice, 8 GB RAM na desce (nerozšiřitelná)

Stolní model; čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J6412 (s navýšením až na 2,6 GHz); 3,5”/2,5” HDD/SSD disky SATA 6 Gb/s s možností výměny za provozu (hot-swap); 2x slot PCIe Gen 3 M.2 2280, 2x port RJ45 2,5 GbE; 2x výstup HDMI 1.4b; 2x port USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x port USB 2.0;

