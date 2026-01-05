Apple nechává pomalu umřít poslední MacBook Air s Intelem i tyto další oblíbené produkty

Apple opět o něco rozšířil svůj seznam „vintage“ produktů a tentokrát to dost možná leckoho docela zabolí. Přibyly na něj totiž hned tři poměrně oblíbené kousky, které uživatelé stále využívají. Konkrétně jde o poslední 13“ MacBook Air s Intel procesorem, Apple Watch Series 5 a nově také iPhone 11 Pro. Ten se na seznam dostává poté, co tam už v září loňského roku zamířila větší varianta iPhone 11 Pro Max.
Zřejmě nejzajímavější položkou je poslední Intel MacBook Air, který Apple představil v březnu 2020. V základu nabízel dvoujádrový procesor Intel Core i3 s taktem 1,1 GHz, případně čtyřjádrové varianty Core i5 a Core i7. V nabídce se ale příliš dlouho neohřál, jelikož už po osmi měsících ho Apple bez velkého rozloučení nahradil MacBookem Air s čipem M1, čímž zároveň odstartoval éru vlastních procesorů Apple Silicon. Na kompletní seznam produktů, které jsou nově „vintage“, se můžete podívat níže:
- MacBook Air (Retina, 13″, 2020)
- iPhone 8 Plus
- iPhone 11 Pro
- iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular
- Apple Watch Series 5, hliník, 40mm
- Apple Watch Series 5, hliník, 44mm
- Apple Watch Series 5, keramika, 40mm
- Apple Watch Series 5, keramika, 44mm
- Apple Watch Series 5 Hermes, 40mm
- Apple Watch Series 5 Hermes, 44mm
- Apple Watch Series 5 Nike, 40mm
- Apple Watch Series 5 Nike, 44mm
- Apple Watch Series 5, leštěná ocel, 40mm
- Apple Watch Series 5, leštěná ocel, 44mm
- Apple Watch Series 5, titan, 40mm
- Apple Watch Series 5, titan, 44mm
Apple označuje zařízení jako „vintage“ ve chvíli, kdy od ukončení jejich prodeje uplyne více než pět let. V této fázi je stále možné zařízení servisovat, a to jak přímo u Applu, tak u autorizovaných servisních partnerů, ovšem pouze v případě, že jsou ještě k dispozici náhradní díly. Jinými slovy, oprava už není zaručená, ale pořád existuje šance.
Vedle nově zařazených produktů Apple zároveň posunul jeden starší model do ještě přísnější kategorie. Speciální edice sluchátek Beats Solo3 Wireless z roku 2018, která vznikla k 90. výročí Mickey Mouse, se přesunula ze seznamu vintage mezi „obsolete“ produkty. A to už je pro servisní podporu v podstatě konečná. Jakmile totiž Apple zařízení označí jako obsolete, znamená to, že od ukončení jeho prodeje uplynulo více než sedm let a hardwarový servis je ve většině případů definitivně nedostupný. Výjimku tvoří pouze baterie u MacBooků, u nichž Apple umožňuje výhradně výměnu baterie až po dobu deseti let od ukončení prodeje, samozřejmě opět jen v případě dostupnosti dílů.
Pokud tedy některý z těchto produktů stále používáte, je dobré mít na paměti, že servisní okno se postupně zavírá. A u Intel MacBooku Air je to zároveň další symbolická připomínka toho, jak rychle Apple éru Intelu definitivně uzavřel.