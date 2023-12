Nové MacBooky Pro jsou již na cestě!

Apple chrlí v posledních letech jednu novou generaci MacBooků Pro za druhou a jak se zdá, nehodlá s tím přestat ani v nejbližší době. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž přišel před pár hodinami s tím, že v pokročilém vývoji je již další generace tohoto produktu a to i přesto, že od představení té poslední nás dělí teprve pár měsíců.

Zdroje Gurmana pocházející dle všeho přímo z Applu přišly nyní konkrétně s tím, že nová generace MacBooků Pro je v současnosti vyvíjena pod kódovým označením J614 a J616, přičemž její představení by ve výsledku nemuselo být až tak vzdáleno. Respektive, zdá se, že na ní nebudeme čekat podstatně déle než tomu bylo nyní na nedávno představenou novou generaci. To by znamenalo jednoduše to, že nové MacBooky Pro ukáže Apple opět na konci příštího roku a to s čipy M4 Pro a M4 Max. Co dalšího by se u nich mohlo objevit není sice v tuto chvíli tak úplně jasné, v souvislosti s MacBooky Pro se však dlouhodobě spekuluje o nasazení OLED displejů, kterými by Apple nahradil nynější miniLED panely. Podle zpráv z posledních týdnů se sice zdá, že příští rok ještě nebude tím, kdy se MacBooky dočkají, avšak Apple nás v tomto směru již nesčetněkrát překvapil a proto nelze vyloučit, že se přeci jen OLED MacBooků Pro v příštím roce dočkáme.