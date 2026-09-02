Apple to opět neuhlídal. Chystaný MacBook Ultra s OLED displejem se prozradil přes macOS 27

O tom, že Apple připravuje svůj první MacBook s OLED displejem, se spekuluje už poměrně dlouho. Nyní se ale objevila zajímavá indicie přímo v macOS 27 Golden Gate. Vývojář Steven Troughton-Smith si totiž všiml, že některé prvky rozhraní Liquid Glass vypadají a dokonce i fungují na kvalitních OLED monitorech s podporou HDR jinak – konkrétně výrazně lépe než na běžných displejích. A podle něj to může být malá ochutnávka toho, co Apple chystá pro budoucí MacBook.
Rozdíl je vidět například u tlačítek a dalších průhledných prvků Liquid Glass, kdy na OLED obrazovce s HDR dostávají výraznější odlesky, větší hloubku a celkově působí podstatně více jako skutečné sklo. macOS 27 totiž pro některé části uživatelského rozhraní využívá HDR jas přesahující běžnou úroveň bílé, díky čemuž mohou světlé odlesky vystoupit nad okolní obsah.
Apple už při představení macOS 27 oznámil, že Liquid Glass přepracoval. Nová verze nabízí rovnoměrnější lom světla, lepší kontrast a dokonce posuvník, kterým si uživatel může nastavit průhlednost jednotlivých prvků rozhraní. HDR při použití OLED displeje (byť samozřejmě zatím externího) má ale přidávat další úroveň hloubky, kterou na běžném Mac displeji jednoduše neuvidíte v celé její kráse.
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Liquid Glass může být připravený na nový displej
A právě mírně odlišná funkčnost se jeví opravdu zajímavě. Apple totiž podle dlouhodobých spekulací připravuje nový high-end MacBook s OLED displejem, který má nabídnout také dotykové ovládání. V poslední době se dokonce mluví o tom, že jej Apple může prodávat jako MacBook Ultra a umístit jej nad klasický MacBook Pro. OLED je přitom pro podobné efekty jako dělaný, jelikož díky perfektní černé, vysokému kontrastu a schopnosti velmi přesně řídit jas jednotlivých pixelů může HDR Liquid Glass působit výrazně efektněji než na současných LCD a mini-LED obrazovkách.
Jedním dechem je samozřejmě třeba sportovně přiznat, že z tohoto postřehu nelze hned vyvodit, že Apple vytvořil HDR podobu Liquid Glass přímo kvůli OLED MacBook. macOS totiž přeci jen podporuje externí HDR displeje už dnes a Apple má ostatně v nabídce také Studio Display XDR s maximálním HDR jasem až 2000 nitů. Načasování je ale přinejmenším zajímavé, jelikož Apple výrazně vylepšuje Liquid Glass pomocí HDR právě ve chvíli, kdy se podle úniků chystá přejít u svého nejlepšího notebooku na OLED. Osobně si proto myslím, že se nyní na potvrzení tohoto stroje skutečně díváme.